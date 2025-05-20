Как голливудские фильмы повлияют на летние киносборы в РФ

Голливудские студии традиционно представят летом множество масштабных фильмов, часть из которых может попасть в российские кинотеатры в рамках предсеансового обслуживания.

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В первый уикенд после двух долгих майских праздников российские фильмы обеспечили кинотеатрам не лучшие сборы, при этом новинки проката сработали слабо, а лидирующую позицию заняла фантастическая картина «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым.

Уикенд «Кракена»

По итогам вторых майских праздников первое место по сборам занял фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым, который с 8 по 11 мая заработал 182,2 миллиона рублей. Неделей позже, когда в запасе у россиян было лишь два выходных дня и погода в центральной части страны заметно улучшилась, на первое место в прокате вернулся «Кракен».

Лента вышла на большие экраны еще 17 апреля, тогда не все представители индустрии верили в успех проекта. Еще за месяц до релиза кинотеатры отмечали, что у них почти нет промо-материалов, хотя обычно крупный фильм активно поддерживается рекламой. Например, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в интервью НСН отмечала, что промо таких масштабных проектов обычно начинается за год.

«Безусловно, такой фильм, как "Кракен" стоило бы рекламировать как "Годзиллу". Возможно, долго делали графику, согласна, что им не хватило раскачки. Кино достойное, оно могло бы собрать если не в два, то точно в 1,5 раза больше», — заявляла она.

С 15 по 18 мая «Кракен» заработала 53,7 миллиона рублей, и даже столь скромные результаты позволили релизу стать лидером проката. Общие сборы всех фильмов по итогу уикенда составили всего 363,81 миллиона рублей против 713,58 миллиона рублей неделей ранее. Как подчеркнул в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, подобные цифры являются катастрофически низкими.

«Когда первый фильм на уикенде показывает за четыре дня 53 миллиона рублей, это катастрофа для индустрии, уровень ниже плинтуса. Выживать при таких сборах кинотеатры не могут. Для нормального функционирования индустрии картина, которая занимает первое место, должна собирать хотя бы 200 миллионов рублей, а тут мы видим 53 миллиона рублей», — уточнял он.

Не «Туда», а «Громовержцы*»

Не помогли кинотеатрам и новинки. С 15 мая в прокате появилась мелодраматичная комедия «Туда» с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум. Сюжет картины позволяет отнести ее к роуд-муви, поскольку героям предстоит проехать 1500 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать множество эмоций на пути друг к другу. При достаточно высокой оценке на «Кинопоиске» в 7.4 и множестве позитивных отзывов критиков фильм не смог зацепить массового зрителя, заработав на старте всего 22,8 миллиона рублей.

Еще одна романтическая комедия «Олень» с Кузьмой Сапрыкиным и Ольгой Вениковой, знакомой зрителям, например, по сериалу «Два холма», тоже слабо проявила себя в начале проката. Проект, представленный «Централ Партнершип», заработал лишь 14,8 миллиона рублей.

Как отметила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, роспись у двух фильмов была высокая. Однако прежде, когда в прокат выходил крупный зарубежный релиз, кинотеатрам было достаточно обеспечить картину сеансами, а за рекламу отвечали студии. Однако на фоне отсутствия Голливуда не только российские продюсеры, но и сами кинотеатры должны принимать больше участия в промо.

По данным СМИ, помимо российских новинок с 12 мая в российском теневом прокате появились «Громовержцы*», которые по предварительным данным смогли заработать за неделю 60-65 миллионов рублей. Однако Хажинская усомнилась, что картина от Marvel, в героях которой признали новых Мстителей, по итогу недели показала большие сборы, чем совокупная касса проектов «Туда» и «Олень».

«Не знаю, у кого "Громовержцы*" идут настолько хорошо, что обгоняют фильмы "Туда", и "Олень" вместе взятые. "Громовержцы*" уже тоже идут очень посредственно, потому что это далеко не первая неделя проката. Насчет других летних голливудских релизов замечу, что лето — это традиционное время блокбастеров в Голливуде, а в России летом, напротив, время затишья. При этом у нам будут неплохие фильмы, возможно с хорошей кассой, к примеру, очень рассчитываем на "Плагиатора" в июле», — пояснила руководитель букинг-агентства «Оптима кино».

Зритель решает

За «Громовержцами» в прокате США последует множество релизов с достойным потенциалом. Некоторые из этих проектов со знакомыми названиями при выходе в теневой прокат вполне могут заинтересовать российского зрителя даже с учетом отсутствия рекламы. С 23 мая в США выходит фильм «Лило и Стич» от Disney. В отличие от провальной «Белоснежки» этот релиз не связан со скандальными историями, а критикам картина нравится. Некоторые зрители, уже посмотревшие ленту, назвали ее, вероятно, лучшим игровым ремейком Disney.

Среди детских новинок в России 22 мая выходит игровой фильм «Соловей против Муромца» и мультфильм «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица». Оба проекта нацелены на семейную аудиторию и детского зрителя.

А в США помимо фильма Disney с 23 мая также начинается показ картины «Миссия невыполнима: Финальная расплата», сорвавшей громкие овации на премьере в Каннах. В соцсетях при этом активно расходятся видео со множеством трюков, которые воплотил Том Круз в картине. Играя на ностальгии и зрительском интересе, лента вполне может оказаться в российском прокате, где ее наиболее явным конкурентом станет спин-офф «Джона Уик» «Балерина», официально представленный американской компанией Lionsgate. Премьера запланирована на 5 июня.

Дальше, по ходу лета, в США выходит игровой ремейк «Как приручить дракона», «Супермен» Джеймса Ганна, первый трейлер которого представили еще в декабре 2023 года, также «Фантастическая четверка: Первые шаги» Marvel.

«Новая "Миссия невыполнима" — восьмая часть франшизы со звездой А листа, конечно, ей уже можно не рекламироваться. Аналогичная ситуация у релиза "Лило и Стич", он тоже знаком нашей аудитории. В случае с фильмом "Балерина" обычному зрителю совершенно не очевидно, что это вселенная Джона Уика», — заметила Хажинская.

По ее словам, в кинотеатрах у «Балерины» множество промо-материалов, а вот за периметром рекламы пока не наблюдается, хотя до премьеры чуть больше двух недель. При этом собеседница НСН также не исключила возможность показа других иностранных релизов в России при наличии спроса.

«Кинотеатры – коммерческие предприятия, естественно они будут ориентироваться на спрос зрителя. Если будет спрос на "Супермена", значит будут показывать "Супермена"», — заключила она.

Все вернется?

Между тем председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков ранее рассказывал НСН, что крупнейшие голливудские киностудии могут официально вернуться в Россию не ранее 2026 года.

«При этом истории, когда 70% занимал Голливуд, а 30% — российское кино уже не будет никогда, но увеличение на 30-40% посещаемости кинотеатров в будущем году ожидается. Это будет хорошая подпитка и кинотеатры задышат. Сейчас уже все перестроились на российский контент, а это просто будет дополнительный плюс», — сообщал он.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин также выразил надежду на возвращение в кинотеатры голливудских фильмов, по этому вопросу есть предметные переговоры, однако в них нет конкретики. По его словам, на восстановление проката потребуется от одного до трех лет, передает «Радиоточка НСН».