Кто может сняться в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленда»

По данным издания Deadline, Киллиан Мёрфи и Дэниел Крейг ведут переговоры о съёмках в следующем фильме Дэмьена Шазелла, снявшего ленты «Ла-Ла Ленд», «Вавилон» и другие картины.

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Деталей о сюжете нет, хотя инсайдеры говорят, что действие проекта развернётся в тюрьме.

Если договорятся с Мёрфи и Крейгом, то производство, как ожидается, начнётся в конце этого года. В последние месяцы Шазелл рассматривал несколько проектов, в том числе фильм об Эвеле Книвеле с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Шазелл будет режиссёром и сценаристом пока безымянной ленты. Paramount Pictures займётся дистрибуцией фильма по всему миру.