Ветеран СВО снялся в кинофильме «‎Друзья»

В ДНР завершились съемки кинофильма о ходе специальной военной операции в Авдеевке и Мариуполе.

© Российская Газета

Фильм мастерской Владимира Хотиненко рассказывает историю итальянского журналиста Алессандро, который приезжает в Донбасс, чтобы найти друга детства Колю.

Для достоверности сюжета итальянский журналист Андреа Лучиди, недавно получивший гражданство России, поделился с кинематографистами своими документами. Именно эти бумаги таможенники проверяли в кадре, когда главный герой пересекал российскую границу.

Роли в фильме исполнили выпускник ГИТИСа Илия Джума (Алессандро) и ветеран СВО Дмитрий Погодин (проводник Андрей). В эпизодах были задействованы актеры Мариупольского драмтеатра. Например, актриса Наталья Атрощенкова исполнила роль "бабки", которая рассказывала об украинском отряде "Белые ангелы", занимавшемся похищением детей.

«Этот фильм - дань памяти потерянным детям войны и яркая демонстрация важной миссии России, которая защищает своих граждан и строит мирную жизнь на исторических территориях»‎, — рассказала режиссер Мария Андреева.

Премьера фильма "Друзья" состоится 17 июня в академии Никиты Михалкова в Москве.