На какие скорые телепремьеры вам стоит обратить внимание

Показ ироничной детективной комедии "Домохозяин" - про полицейского, который остался наедине с двумя детьми - стартует на телеканале СТС 26 мая в 19.00. Главную роль исполнил Павел Чинарев, вместе с ним сыграли Сергей Газаров, Мария Козакова и Владимир Левкин: для музыканта группы "На-На" роль в сериале стала последней.

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По сюжету опер Антон Шаталин (Чинарев) из Семиморска погряз в работе и перестал уделять внимание семье. Когда выдается редкий выходной, он устраивает пикник, во время которого исчезает жена. Теперь Шаталину придется столкнуться не только с потерей любимой, но и домашними делами, и воспитанием детей и тестя (Сергей Газаров), при этом расследовать загадочные дела.

Для Павла Чинарева ("Мажор-3") новая работа стала своеобразным экспериментом:

«Наверное, моя первая положительная роль в комедийном жанре. Для меня здесь, конечно же, задача со звездочкой — включить все свое актёрское и человеческое обаяние, чтобы примерить жанр на себя»‎.

Владимир Левкин сыграл роль нечистого на руку бизнесмена Донского. В одной из серий также появится его супруга Маруся. На съемках пара делилась впечатлениями о новой работе и трогательно признавалась в любви.

«Не будь у меня съемок, все равно была бы рядом, мы всегда поддерживаем друг друга, — рассказала Маруся. — В отличие от главного героя мой супруг - идеальный папа. Когда ребенок был совсем малышом, а мне нужно было работать, Володя прекрасно справлялся: и молочко давал, и подгузники менял. Не поверите, за двенадцать лет совместной жизни ни разу не возникло конфликта на фоне бытовых вопросов»‎.

«Приятно, что позвали не в качестве приглашенной звезды, а дали роль еще и не очень хорошего человека. Конечно, всегда интереснее играть своего антипода. При этом хорошо понимаю, с кого можно снять некоторые черты и манеру поведения героя, — признавался ранее Владимир. — Говорят, это мой четвертый расцвет в карьере. Продюсеры даже предлагают снять про группу и нашу с Марусей историю»‎.

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Фильмы и программы к юбилею Евгении Симоновой на телеканале "Россия-Культура" 30 мая и 1 июня.

1 июня народной артистке России Евгении Павловне Симоновой исполняется 70 лет. Дебют Евгении Симоновой в кино состоялся в 1973 году в картине "В бой идут одни старики", когда она была еще студенткой театрального училища. Совсем юной артисткой снялась у легенд отечественного кинематографа Георгия Данелии в "Афоне" и у Марка Захарова в "Обыкновенном чуде", после чего имя Евгении Симоновой стало широко известно. В фильмографии актрисы роли в картинах "Школьный вальс", "Баламут", "Рассказ неизвестного человека", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Русский регтайм", "Многоточие" и других.

К юбилею Евгении Симоновой в эфире телеканала "Россия-Культура" художественный фильм "Дети солнца" (30 мая в 19:45), ток-шоу "2 Верник 2" (30 мая в 22:35), телеспектакль "Как важно быть серьезным" (1 июня в 09:45) и программа "Эпизоды" (1 июня в 11:10).

Художественный фильм "Дети солнца" режиссера Леонида Пчелкина снят по мотивам одноименной пьесы Максима Горького. В картине также снимались Иннокентий Смоктуновский, Алла Демидова, Наталья Гундарева и другие.

Сразу после картины в студии программы "2 Верник 2" Евгения Павловна расскажет о творчестве и важных жизненных этапах. По словам актрисы, вся ее жизнь - сплошное преодоление. О личной жизни, о съемках в кино, о работе с Андреем Гончаровым и легендарными артистами Театра имени Вл. Маяковского, о ролях в спектаклях "Русский роман", "Август" как о новом дыхании в профессии, о творческом дуэте с дочерью Зоей Кайдановской и о многом другом.

Телеспектакль по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" режиссера Александра Белинского. В ролях: Олег Шкловский, Александр Кайдановский, Лидия Сухаревская и другие. Монолог Евгении Симоновой - в документальном цикле "Эпизоды". Государственный академический театр им. Владимира Маяковского уже много лет родной дом для актрисы. В этом театре она сыграла лучшие свои роли в спектаклях: "Жертва века", "Женитьба", "Нора", "Она в отсутствии любви и смерти" и другие. Моноспектакль "Анна Каренина", роль девяностолетней старухи в пьесе "Три высокие женщины", фильм "Цветущий холм среди пустого поля" - все эти работы раскрывают многие грани ее актерского дарования. В программе использованы фрагменты фильмов и сцены из спектаклей с участием актрисы.