На какие скорые телепремьеры вам стоит обратить внимание

На СТС 26 мая начнется показ сериала "Домохозяин"

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Показ ироничной детективной комедии "Домохозяин" - про полицейского, который остался наедине с двумя детьми - стартует на телеканале СТС 26 мая в 19.00. Главную роль исполнил Павел Чинарев, вместе с ним сыграли Сергей Газаров, Мария Козакова и Владимир Левкин: для музыканта группы "На-На" роль в сериале стала последней.

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По сюжету опер Антон Шаталин (Чинарев) из Семиморска погряз в работе и перестал уделять внимание семье. Когда выдается редкий выходной, он устраивает пикник, во время которого исчезает жена. Теперь Шаталину придется столкнуться не только с потерей любимой, но и домашними делами, и воспитанием детей и тестя (Сергей Газаров), при этом расследовать загадочные дела.

Для Павла Чинарева ("Мажор-3") новая работа стала своеобразным экспериментом:

«Наверное, моя первая положительная роль в комедийном жанре. Для меня здесь, конечно же, задача со звездочкой — включить все свое актёрское и человеческое обаяние, чтобы примерить жанр на себя»‎.

Владимир Левкин сыграл роль нечистого на руку бизнесмена Донского. В одной из серий также появится его супруга Маруся. На съемках пара делилась впечатлениями о новой работе и трогательно признавалась в любви.

«Не будь у меня съемок, все равно была бы рядом, мы всегда поддерживаем друг друга, — рассказала Маруся. — В отличие от главного героя мой супруг - идеальный папа. Когда ребенок был совсем малышом, а мне нужно было работать, Володя прекрасно справлялся: и молочко давал, и подгузники менял. Не поверите, за двенадцать лет совместной жизни ни разу не возникло конфликта на фоне бытовых вопросов»‎.
«Приятно, что позвали не в качестве приглашенной звезды, а дали роль еще и не очень хорошего человека. Конечно, всегда интереснее играть своего антипода. При этом хорошо понимаю, с кого можно снять некоторые черты и манеру поведения героя, — признавался ранее Владимир. — Говорят, это мой четвертый расцвет в карьере. Продюсеры даже предлагают снять про группу и нашу с Марусей историю»‎.

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Фильмы и программы к юбилею Евгении Симоновой на телеканале "Россия-Культура" 30 мая и 1 июня.

1 июня народной артистке России Евгении Павловне Симоновой исполняется 70 лет. Дебют Евгении Симоновой в кино состоялся в 1973 году в картине "В бой идут одни старики", когда она была еще студенткой театрального училища. Совсем юной артисткой снялась у легенд отечественного кинематографа Георгия Данелии в "Афоне" и у Марка Захарова в "Обыкновенном чуде", после чего имя Евгении Симоновой стало широко известно. В фильмографии актрисы роли в картинах "Школьный вальс", "Баламут", "Рассказ неизвестного человека", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Русский регтайм", "Многоточие" и других.

К юбилею Евгении Симоновой в эфире телеканала "Россия-Культура" художественный фильм "Дети солнца" (30 мая в 19:45), ток-шоу "2 Верник 2" (30 мая в 22:35), телеспектакль "Как важно быть серьезным" (1 июня в 09:45) и программа "Эпизоды" (1 июня в 11:10).

Художественный фильм "Дети солнца" режиссера Леонида Пчелкина снят по мотивам одноименной пьесы Максима Горького. В картине также снимались Иннокентий Смоктуновский, Алла Демидова, Наталья Гундарева и другие.

Сразу после картины в студии программы "2 Верник 2" Евгения Павловна расскажет о творчестве и важных жизненных этапах. По словам актрисы, вся ее жизнь - сплошное преодоление. О личной жизни, о съемках в кино, о работе с Андреем Гончаровым и легендарными артистами Театра имени Вл. Маяковского, о ролях в спектаклях "Русский роман", "Август" как о новом дыхании в профессии, о творческом дуэте с дочерью Зоей Кайдановской и о многом другом.

Телеспектакль по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" режиссера Александра Белинского. В ролях: Олег Шкловский, Александр Кайдановский, Лидия Сухаревская и другие. Монолог Евгении Симоновой - в документальном цикле "Эпизоды". Государственный академический театр им. Владимира Маяковского уже много лет родной дом для актрисы. В этом театре она сыграла лучшие свои роли в спектаклях: "Жертва века", "Женитьба", "Нора", "Она в отсутствии любви и смерти" и другие. Моноспектакль "Анна Каренина", роль девяностолетней старухи в пьесе "Три высокие женщины", фильм "Цветущий холм среди пустого поля" - все эти работы раскрывают многие грани ее актерского дарования. В программе использованы фрагменты фильмов и сцены из спектаклей с участием актрисы.

Фильмы и сериалы
Август
Школьный вальс
Женитьба
Анна Каренина
Домохозяин
Леонид Пчелкин
Зоя Кайдановская
Олег Шкловский
Владимир Левкин
Анна Каренина
Мария Козакова
Наталья Гундарева
Сергей Газаров
Александр Белинский
Павел Чинарев
Андрей Гончаров
Александр Кайдановский
Евгения Симонова
Иннокентий Смоктуновский
Алла Демидова
Оскар Уайльд
Марк Захаров
Георгий Данелия