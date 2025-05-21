Шахназаров оценил возможность съемок кино про Путина

Режиссер Карен Шахназаров оценил возможность съемок кино про президента России Владимира Путина. Его слова прозвучали в ходе интервью Михаилу Шахназарову, пишет «Абзац» в Telegram.

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По словам кинематографиста, на данный момент этого делать не стоит.

«Про Путина сейчас нельзя делать кино, пока его история не закончена. Это слишком значимая фигура. Должен быть итог, и тогда ты можешь это осмыслить и делать», — высказался он.

Шахназаров отметил, что Путин является «масштабной фигурой».

«Поэтому должно какое-то время пройти, надо оценить, что и как, и тогда, наверное, появится [кино]», — заключил он.

Ранее актриса и телеведущая Ольга Бутко назвала Владимира Путина президентом Украины в эфире местного телевидения.