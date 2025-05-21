Бортко сообщил, кто будет снимать ремейк «Бандитского Петербурга»

Создатель телесериала "Бандитский Петербург", режиссер Владимир Бортко заявил, что не знает кто будет принимать участие в съемках новой части сериальной франшизы.

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Ранее в СМИ появилась информация, что РЕН ТВ планирует снять ремейк сериала.

«Мне никто ничего не говорил, <...> хотя я там сценарист»‎, — сказал Бортко в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос об участии в съемках ремейка.

Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее называл идею о съемках сериала не соответствующей духу времени, порекомендовал современным режиссерам найти героев, которые "соответствуют потребностям и реалиям современного общества" и призвал "закрыть тему бандитства" в России.