Стартовали съемки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Онлайн-кинотеатр START объявил о съёмках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Вместе с этим появились первые фото со съёмочной площадки шоу.
Фото со съёмок
© START
© START
© START
© START
Режиссёром нового сезона стал автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов. К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Егор Дружинин, Артём Ткаченко, Анастасия Стежко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и другие звёзды.
Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021-го. Проект был признан одним из лучших сериалов года. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года.
Третий сезон выйдет эксклюзивно в подписке START. Даты пока нет.