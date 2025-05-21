«Мир Юрского периода: Возрождение» получил новый трейлер

В Сети появился второй трейлер и постеры новой главы франшизы "Мир Юрского периода" с подзаголовком "Возрождение" (Jurassic World: Rebirth).

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Ролик продолжительностью 2,5 минуты, под завязку набитый зрелищными сценами, демонстрирует противостояние и взаимодействие главных героев с обильной фауной загадочного острова.

Действие фильма разворачивается через пять лет после событий "Господства", предыдущей ленты серии. Опытный эксперт по тайным операциям Зора Беннетт (Скарлетт Йоханссон) и группа ученых отправляются на сверхсекретную миссию - они должны добыть генетический материал от трех самых крупных динозавров в мире. Оказавшись на таинственном острове, они сталкиваются с шокирующим открытием, которое длительное время скрывалось от мира.

Роли в фильме исполнили Джонатан Бейли ("Бриджертоны", "Злая: Сказка о ведьме Запада"), Махершала Али ("Зеленая книга"), Мануэль Рульфо ("Линкольн" для адвоката"), Руперт Френд ("Компаньон") и другие.

Режиссер - Гарет Эдвардс ("Изгой-один", "Годзилла"), сценарист - автор первых двух частей "Парка Юрского периода" Дэвид Кепп.

В мировой прокат лента выйдет 2 июля 2025 года.