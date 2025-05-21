Какие автомобили использовались для съемок «Семнадцати мгновений весны»

Внутри главной трибуны автодрома, где проходили гонки Гран-при России "Формулы-1", находится Автомузей Ника Панули. Здесь собрано более 50 элитных редких автомобилей. Но, пожалуй, самый уникальный экспонат - автомобиль Mercedes-Benz, который участвовал в съемках легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны". На чем ездил Вячеслав Тихонов, сыгравший роль Макса Отто фон Штирлица в сериале, и сколько авто этой марки участвовало в его съемках, узнал корреспондент "РГ".

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В фильме основным для советского разведчика стал Mercedes-Benz 230 (W143) - далеко не самое дешевое авто: в те времена цена на четырехдверку составляла от 4200 до 5270 марок в зависимости от комплектации и исполнения кузова. Кстати, найти такие трофейные лимузины в СССР, даже в 1970-х, не являлось проблемой. В Германии их было собрано более 20 тысяч, и немалое их число после войны было вывезено в Советский Союз.

Другое дело, что большинство машин находилось не в самом лучшем состоянии из-за нехватки запчастей. В итоге в съемках ленты, которые происходили в Москве, Риге, Грузии и Берлине, приняли участие три немецких лимузина. Один из них находится в коллекции, расположенной на федеральной территории "Сириус".

«Премьера Mercedes-Benz 230 состоялась в 1937 году. Машина весила около 1,5 тонны и оснащалась 2,3-литровым мотором мощностью 55 лошадиных сил. Разогнаться лимузин мог до 126 километров в час, — рассказывает директор музея Альбина Савченко. — Именно эта машина находилась в ведении Константина Соловьева, который с любезностью предоставил свой автомобиль для съемок фильма. Он была выпущен в 1938 году. Почему использовали четыре автомобиля? Не было смысла возить одну и туже машину по нескольким республикам и даже в Германию. Надо сказать, у него снаружи и внутри есть ряд особенностей, отличающих именно эти машины. Например, нестандартный узел включения дворников - над головой водителей, на лобовом стекле. На других кадрах можно заметить два дворника, расположенных стандартно, как в современных машинах, - внизу лобового стекла. На некоторых также виден один дворник вверху со стороны водителя: это когда Штирлиц везет радистку Кэт, которую только что забрал после ее ареста. А, к примеру, когда разведчик с Пастором Шлагом едет по горам и слушает французский шансон, где крупным планом показано автомобильное радио, - это уже другой "Мерседес". Снимали этот эпизод в Грузии»‎.

Известно, что режиссер Татьяна Лиознова хотела создать фильм, максимально приближенный к реальности. Поэтому сцены снимались в разных уголках СССР и ближнего зарубежья, форму (даже немецкую) шило ателье генерального штаба, а к декорациям было пристальное внимание, даже к автомобилям.

Не было смысла возить одну и ту же машину по нескольким республикам.

Всего удалось задействовать три машины. Четвертая, которую приобрели специально для "Мосфильма", почти сразу же поломалась. Ее использовали в виде стационарного экспоната и на специальном приспособлении, когда камера оператора снимает крупным планом лицо героя, а на заднем плане прокручивались кадры кинохроники. В общем, почти все свои размышления и внимательные взгляды в зеркало заднего обзора исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов выполнял в стоявшем на приколе "Мерседесе".