Как на Кубани развивается индустрия кино

За последний год на Кубани было снято более 60 кинолент и шоу. В некоторых из них край поучаствовал рублем, чтобы привлечь в регион кинокомпании и развить индустрию кино. Корреспондент "РГ" побывал на съемочной площадке пятого сезона сериала "Орлинская" с Олесей Железняк в роли оперуполномоченной Марины Орлинской. Детективную картину снимает краснодарская кинокомпания для федерального телеканала.

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...Из отделения полиции выносят черный мешок с телом, который тут же грузят в микроавтобус. На крыльце Олеся Железняк и ее коллеги - актеры Краснодарского академического театра драмы - Арсений Фогелев и Олег Метелев. Так развивается очередной детективный сюжет, о котором участники съемок практически не рассказывают. Секрет. Известно только, что история будет происходить в несуществующем городе Лиманске, где работает оперуполномоченная Марина Орлинская. На ее долю выпадет раскрытие очередных преступлений, в том числе и этого. Кто умер в здании полиции и отчего, зрители узнают, вероятно, уже в этом году.

«Краснодарский край принимает уже пятый сезон сериала "Орлинская". Первый сезон был снят в Кабардинке, затем съемки проходили в Сочи, а сейчас в Краснодаре»‎, — рассказала генеральный продюсер компании MEDVEDFILM Production Юлианна Медведева.

Отделение полиции, где проходят съемки, самое настоящее, УВД Краснодара предоставило площадку для съемок в одном из своих зданий. Так что есть здесь камера для задержанных, бланки заявлений по стенам, а мебель - прямо из кабинетов сотрудников полиции.

«Когда мы снимаем в настоящем отделении полиции, даже игра актеров совсем иная. Ведь в съемочном павильоне актер чувствует себя, как на сцене, а кино - это про настоящее»‎, — уверена Медведева.

Помощь в подборе локаций, согласовании съемок с различными ведомствами оказывает краевая кинокомиссия. Кубань стала одним из пилотных регионов, где осуществляется поддержка кинопроектов. В частности, регионы взяли на себя обязательства по возврату части затрат кинопроизводителей по программе рибейтов.

В крае кинорибейты начали выплачивать с 2020 года. Всего было поддержано 47 кинокартин на общую сумму более 152 миллионов рублей. В этом году запланирована поддержка в размере 50 миллионов рублей.

В числе получателей рибейтов был также фильм "Фарфоровый солдатик" режиссера Евгения Сокурова. В его основу положена реальная история Героя России военного дипломата в Сирии и переговорщика Андрея Забродина. Так вот, часть "сирийских" пейзажей снята как раз на Кубани.