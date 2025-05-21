Кэри Маллиган сыграет в новых «Хрониках Нарнии»

По данным издания The Hollywood Reporter, актриса Кэри Маллиган, известная по лентам «Воспитание чувств», «Драйв» и «Её правда», сыграет в новых «Хрониках Нарнии», которые снимет режиссёр «Барби» Грета Гервиг.

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Маллиган предложили роль миссис Кёрк — это мама мальчика по имени Дигори, одного из главных героев книги «Племянник чародея».

Ранее в актёрский состав вошли Мэрил Стрип, звезда «Мостов округа Мэдисон», Эмма Маки и Дэниэл Крейг.

Всего Netflix планирует выпустить восемь частей будущей саги. Съёмки дебютного фильма стартуют летом, а премьера картины состоится 26 ноября 2026 года в онлайн-сервисе Netflix.