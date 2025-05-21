Вышел трейлер фильма ужасов «Верни ее из мертвых»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» на русском языке. Благодаря ролику можно оценить работу профессиональных актёров дубляжа.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

Сюжет «Верни её из мёртвых» расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную хоррор-ленту «Два, три, демон, приди».

Лента получит официальный прокат в России, который стартует уже 29 мая во всех кинотеатрах страны.