Критики оценили фильм «Лило и Стич»

20 мая зарубежные критики опубликовали обзоры фильма «Лило и Стич» — ремейка одноимённого мультфильма 2002 года. Журналисты уже посмотрели ленту и поделились своими впечатлениями от увиденного.

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Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 75% обозревателей рекомендуют ленту к просмотру. Критики отмечают, что картина должна понравиться фанатам оригинала — это смешной и очень трогательный фильм, верный мультфильму. Некоторых критиков же не устроил подход авторов к покадровому переносу многих сцен, из-за которого возникает ощущение вторичности.

Что пишут критики о фильме «Лило и Стич»

«"Лило и Стич" — это компетентный, но довольно типичный ремейк от Disney. Он может похвастаться хорошим кастингом и отличной "химией" между актёрами, но не достигает эмоциональных вершин оригинального мультфильма».

«Это более безопасное и выверенное произведение, чем его предшественник, но оно всё такое же искреннее, хорошо сыгранное и пробивающее на эмоции в финале».

«Фильм "Лило и Стич" даже лучше оригинала в первую очередь потому, что он выполнен с любовью и верностью к предшественнику».

«Каким -то образом "Лило и Стич" потерял непредсказуемое чувство анархии в виде фильма. Это вполне мог быть ситком, снятый на Гавайях».

«Мне понравился Стич, но все остальные детали фильма я уже успел забыть».

Премьера фильма «Лило и Стич» состоится 22 мая в мировых кинотеатрах.