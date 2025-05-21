Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма»

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Уже 27 мая состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Два холма». События продолжения развернутся спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.

Опубликовано расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма»
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Всего в третий сезон войдёт 13 эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Start и других стриминговых площадках. Финал состоится 5 августа.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма» от Start

Эпизод Дата ывхода

  • 1-я серия 27 мая
  • 2-я серия 27 мая
  • 3-я серия 27 мая
  • 4-я серия 3 июня
  • 5-я серия 10 июня
  • 6-я серия 17 июня
  • 7-я серия 24 июня
  • 8-я серия 1 июля
  • 9-я серия 8 июля
  • 10-я серия 15 июля
  • 11-я серия 22 июля
  • 12-я серия 29 июля
  • 13-я серия 5 августа
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