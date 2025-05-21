Опубликовано расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма»

Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма»
Уже 27 мая состоится премьера третьего сезона комедийного сериала «Два холма». События продолжения развернутся спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.
Всего в третий сезон войдёт 13 эпизодов — первые три серии можно будет посмотреть в день премьеры в онлайн-кинотеатре Start и других стриминговых площадках. Финал состоится 5 августа.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Два холма» от Start
Эпизод Дата ывхода
- 1-я серия 27 мая
- 2-я серия 27 мая
- 3-я серия 27 мая
- 4-я серия 3 июня
- 5-я серия 10 июня
- 6-я серия 17 июня
- 7-я серия 24 июня
- 8-я серия 1 июля
- 9-я серия 8 июля
- 10-я серия 15 июля
- 11-я серия 22 июля
- 12-я серия 29 июля
- 13-я серия 5 августа