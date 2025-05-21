График выхода четвертого сезона сериала «Ферма Кларксона»

Уже 23 мая состоится премьера четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour посвящено новому бизнесу Кларксона — ведущий откроет полноценный паб. Для этого артист выкупил заброшенное здание где-то в британской глуши и сделал в нём полноценный ремонт, столкнувшись с рядом других проблем.

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В четвёртом сезоне шоу будет восемь эпизодов. Четыре серии выпустят в день премьеры 23 мая на Amazon Prime Video, ещё две выйдут 30-го числа, а финал состоится 6 июня.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона»

Эпизод Дата выхода