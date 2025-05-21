График выхода четвертого сезона сериала «Ферма Кларксона»

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона»
Уже 23 мая состоится премьера четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour посвящено новому бизнесу Кларксона — ведущий откроет полноценный паб. Для этого артист выкупил заброшенное здание где-то в британской глуши и сделал в нём полноценный ремонт, столкнувшись с рядом других проблем.
В четвёртом сезоне шоу будет восемь эпизодов. Четыре серии выпустят в день премьеры 23 мая на Amazon Prime Video, ещё две выйдут 30-го числа, а финал состоится 6 июня.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ферма Кларксона»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 23 мая
- 2-я серия 23 мая
- 3-я серия 23 мая
- 4-я серия 23 мая
- 5-я серия 30 мая
- 6-я серия 30 мая
- 7-я серия 6 июня
- 8-я серия 6 июня