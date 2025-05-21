Появились новые кадры спортивной драмы «Битва моторов»

Компания «Централ Партнёршип» представила новые кадры спортивной драмы «Битва моторов». Премьера картины состоится осенью 2026 года.

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Главным героем ленты выступит Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Режиссёром «Битвы моторов» выступает Илья Маланин («Ненормальный»). Главные роли сыграют Юра Борисов («Анора»), Иван Янковский («Слово пацана») и Паулина Андреева («Конёк-Горбунок»). Съёмки картины проходят в Санкт-Петербурге.