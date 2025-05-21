Умерла режиссер Надежда Репина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Режиссер игрового кино, актриса, сценарист, член Союза кинематографистов России, Надежда Репина умерла 21 мая на 79-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Союза Кинематографистов РФ.

"21 мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста, лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры Надежды Алексеевны Репиной" - указано в сообщении.

Надежда Репина - советская и российская актриса кино и дубляжа, кинорежиссер и сценарист. С 1971 по 1993 год Надежда Репина работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии "Мосфильм". За годы творческой деятельности она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых "У озера" и "Любить человека" режиссера Сергея Герасимова, "Странные люди" Василия Шукшина, "Развлечение для старичков" и "Предварительное расследование" Артура Разумовского, а также "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Как режиссер-постановщик она создала ряд игровых фильмов, включая "Дебил" (1984), "Коррида" (1985), "Собака" (1987), "Мне не забыть, не простить" (1989), "Грань" (1990), "Убийство за квартиру", а также фотофильм "Карманная женщина". С 1993 по 2013 год Надежда Репина работала режиссером-постановщиком в киножурнале "Ералаш".