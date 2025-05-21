Студия показала первый тизер сериала «Вождь войны»

Компания Apple представила первый тизер сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа («Аквамен») в главной роли. Премьера драматического шоу состоится на стриминговом сервисе 1 августа.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Сюжет сериала повествует о военачальнике гавайских племён, которого и сыграл Момоа. Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.

В шоу также снялись Люсиан Бьюкенен («Ночной объект»), Клифф Кёртис («Пекло») и Темуэра Моррисон («Мандалорец»). Шоураннером «Вождя войны» стал сам Джейсон Момоа и Томас Па’а Сиббетт — сценарист фильма «Аквамен и потерянное царство».