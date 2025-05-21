Расписание выхода восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»

Чемпионат.com

Уже 25 мая состоится премьера восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Продолжение расскажет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках приключений, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.

Как будут выходить серии восьмого сезона «Рика и Морти»
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Всего в восьмой сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 27 июля.

Расписание выхода восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 25 мая
  • 2-я серия 1 июня
  • 3-я серия 8 июня
  • 4-я серия 15 июня
  • 5-я серия 22 июня
  • 6-я серия 29 июня
  • 7-я серия 6 июля
  • 8-я серия 13 июля
  • 9-я серия 20 июля
  • 10-я серия 27 июля

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