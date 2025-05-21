Как будут выходить серии восьмого сезона «Рика и Морти»

Расписание выхода восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»
Уже 25 мая состоится премьера восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Продолжение расскажет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках приключений, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.
Всего в восьмой сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 27 июля.
Расписание выхода восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 25 мая
- 2-я серия 1 июня
- 3-я серия 8 июня
- 4-я серия 15 июня
- 5-я серия 22 июня
- 6-я серия 29 июня
- 7-я серия 6 июля
- 8-я серия 13 июля
- 9-я серия 20 июля
- 10-я серия 27 июля