Как будут выходить серии восьмого сезона «Рика и Морти»

Уже 25 мая состоится премьера восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Продолжение расскажет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках приключений, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.

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Всего в восьмой сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 27 июля.

Расписание выхода восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти»

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