Уже 29 мая стартует второй сезон детективного сериала «Фишер». Продолжение криминального шоу с подзаголовком «Затмение» расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.

© кадр из сериала «Фишер»

Во второй сезон сериала войдёт 8 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатрах Wink, More.tv и «Кинопоиск». Финал состоится 17 июля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»

Эпизод Дата выхода