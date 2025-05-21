Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»

Чемпионат.com

Уже 29 мая стартует второй сезон детективного сериала «Фишер». Продолжение криминального шоу с подзаголовком «Затмение» расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»
© кадр из сериала «Фишер»

Во второй сезон сериала войдёт 8 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатрах Wink, More.tv и «Кинопоиск». Финал состоится 17 июля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Фишер»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 29 мая
  • 2-я серия 5 июня
  • 3-я серия 12 июня
  • 4-я серия 19 июня
  • 5-я серия 26 июня
  • 6-я серия 3 июля
  • 7-я серия 10 июля
  • 8-я серия 17 июля

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