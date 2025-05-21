Стартовали съёмки медицинского сериала «Отделение»

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о старте съёмок медицинского сериала «Отделение». Дата выхода мелодрамы пока неизвестна.

Стартовали съемки медицинского сериала «Отделение»
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Главные герои шоу — мать и дочь, которые работают в одном гинекологическом отделении. Они оказывают акушерскую помощь своим пациенткам, преодолевая свои личные страхи и драматические события общего прошлого.

Создателем сериала стал Сергей Знаменский — автор таких шоу, как «Ивановы-Ивановы» и «Семейка». Главные роли сыграют Виктория Толстоганова («Движение вверх»), Михаил Тройник («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов») и Ангелина Поплавская («Любовь Советского Союза»).

Фильмы и сериалы
Ивановы-Ивановы
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Движение вверх
Михаил Тройник
Виктория Толстоганова