Фильм про Романа Костомарова покажут за рубежом

Документальный фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" станет доступен на платформе Amazon в регионе Северной Америки, а также на образовательном сервисе Film platform. Об этом ТАСС сообщили создатели фильма.

"Документальный фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" выходит на зарубежных онлайн-платформах. В частности, картина станет доступна на платформе Amazon в форматах TVOD и SVOD - сначала в регионе Северной Америки, с перспективой расширения на международную аудиторию. Также фильм появится на образовательном OTT-сервисе Film platform, которым пользуются более 1 000 учебных заведений по всему миру", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что международные дистрибуционные сделки были заключены компанией Slon Sales House в рамках международного кинорынка Marche du Film 2025, проходившего во время Каннского кинофестиваля. По словам главного героя фильма Романа Костомарова, он рад, что его история находит отклик и вдохновляет людей в разных странах.

"Для меня это важно, потому что главная мысль - никогда не сдаваться, несмотря ни на что. Особую силу мне дала поддержка семьи и близких, благодаря которым я смог идти вперед и преодолевать любые трудности. Надеюсь, что этот фильм поможет каждому поверить в себя и найти в себе силы двигаться дальше", - сказал он.

Как отметил продюсер картины Жан Просянов, фильм рассказывает о стойкости, мужестве и силе духа.

"История Романа вдохновляет миллионы, и мы гордимся тем, что теперь ее увидят зрители по всему миру. Это не просто история одного спортсмена - это рассказ о сильном человеке, который не сдался", - отметил он.

Другой продюсер картины, Максим Рубанов, назвал выход фильма на международные платформы важным шагом как для проекта, так и для всей команды, работавшей над ним.

"Мы верим, что история Романа имеет универсальный посыл и эмоциональную силу, способную тронуть зрителей независимо от страны и языка. Мы видим, какой отклик она вызывает в России, и уверены, что за рубежом фильм также найдет своего зрителя. Для нас большая честь быть частью этой истории", - резюмировал он.

Фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" рассказывает историю двукратного олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который перенес ампутацию и смог не только вернуться к полноценной жизни, но и вновь выйти на лед. Премьера ленты "Роман Костомаров: Рожденный дважды" состоялась на Международной выставке-форуме "Россия" 7 марта 2024 года. Режиссерами проекта являются Михаил Щедринский ("Капитан Правда", "Грач") и Александр Дозорец, сценарий написала Юлия Лемарк ("Родные люди", "Саша и Питер", "Ректор").