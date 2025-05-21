Учитель приступил к съемкам фильма о композиторе Шостаковиче

В Москве режиссер Алексей Учитель приступил к основному этапу байопика о композиторе Дмитрии Шостаковиче (1906—1975) с рабочим названием «Шум времени». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Учителя, подготовительная работа над фильмов ведется уже более трех лет. Автор обещает, что картина будет не классической биографией композитора, поскольку в кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, а «историей-притчей о гении».

«В его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью. На долю композитора выпало слишком много испытаний, и из этого объема материала создать сценарий оказалось непросто», — поделился режиссер.

В фильме сыграют Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.

В марте режиссер Ашот Кещян начал съемки культурно-воспитательной комедии «Театральная зона» с Никитой Кологривым в одной из главных ролей.