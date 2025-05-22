Михалков назвал три фильма, которые нужно посмотреть каждому

Режиссер народный артист России Никита Михалков назвал три фильма, которые, по его мнению, нужно посмотреть каждому молодому человеку. Соответствующий вопрос был задан ему на сессии "Бесогон и право 2.0" на Петербургском международном юридическом форуме.

"Топ-3 фильма? Я вообще больше снял, - пошутил в ответ Михалков. - Я думаю, из последних фильмов вот сейчас то, что мне кажется очень важным, - это "Группа крови", картина о детях в концлагерях. Очень серьезная картина, очень связана с теми вопросами, о которых мы сегодня говорили. Если иметь в виду эстетику, не имея в виду, так сказать, идеологию и так далее или принадлежность к стране, я думаю, что замечательная картина американская "Пять несложных музыкальных пьес" с Джеком Николсоном. Это кино 70-х годов в той стране, когда кинематограф искал смыслы, а не что-то другое".

Третий фильм, который посоветовал посмотреть молодежи Михалков, - "Остров" Павла Лунгина. При этом он раскритиковал последние картины режиссера.

"Вы знаете, удивительная вещь, есть такой режиссер Лунгин. Он снял потрясающую картину "Остров". А после этого он так испугался быть нерукопожатным, что наснимал все то, что зачеркивает то, что он снял в картине "Остров". Но картину "Остров" нужно посмотреть", - сказал режиссер.

XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая. В этом году его девиз: "Право: уроки прошлого для мира будущего".

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