Что известно о премьере фильма «Белый пароход»

Трейлер фильма «Белый парохода» был представлен 21 мая 2025 года. Это история любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы. Противостояние двух культур, битва идентичностей перерастает в историю мистического сближения.

© скриншот из фильма «Белый пароход»

«Белый пароход» - полнометражный режиссерский дебют Инги Шепелёвой по мотивам ее собственной повести, которую Шепелева написала в 21 год. Спустя почти 15 лет она преобразовала ее в сценарий короткого метра, а затем он превратился в полнометражный фильм.

- По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина, - сообщается в синопсисе. - Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью тёмного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.

В съёмках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актёры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Элла Соколова, исполнительница главной роль, раньше никогда не снималась в кино. В жизни она преподаёт в музыкальном колледже, что рифмуется с образом её героини Марты. Съёмки проходили в том же здании, где Элла работает уже более 20 лет. Исполнивший главную роль Александр Кошкидько – актёр театра в Санкт-Петербурге.

Съёмки проходили в Якутске и его пригородах: в микрорайоне Кангалассы, селе Сырдаах и на берегу Жатайского затона. Съёмочный период был разделён на весенний и зимний блоки. Весенний блок съёмок был запланирован на начало ледохода, чтобы запечатлеть, как река Лена просыпается, освобождаясь ото льда. Пять натурных смен зимнего блока пришлись на самые холодные дни якутской зимы — температура воздуха колебалась от -46 до -57°C.

«Белый пароход» — это первый российский фильм с полностью компенсированным углеродным следом. Эко-супервайзеры из Sister Mary не только рассчитали все выбросы, произведенные во время съемок, но и внедрили на площадке устойчивые практики: использование многоразовой посуды, сортировка мусора, выбор более экологичных материалов. В качестве завершающего шага команда фильма организует высадку деревьев — как вклад в восстановление природы и поддержку экологического баланса.

«Белый пароход» стал обладателем Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Лента также участвовала в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк» и была отобрана в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. На IV кинофестивале «Алафейская гора» Вероника Соловьева была удостоена награды за лучшую операторскую работу в фильме.

В российский прокат фильм выйдет 19 июня.