Скарлетт Йоханссон представила свой режиссерский дебют в Каннах

На Каннском кинофестивале состоялась премьера режиссёрского дебюта Скарлетт Йоханссон "Великая Элеонор" (Eleanor the Great).

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Как сообщает издание Variety, картина, показанная в рамках второй по значимости программе смотра "Особый взгляд", удостоилась пятиминутной овации.

Главная героиня ленты - 94-летняя женщина по имени Элеонор (Джун Скуибб) - после смерти ближайшей подруги уезжает жить к своей дочери в Нью-Йорк. Однажды она попадает на встречу людей, переживших Холокост, где встречает молодую студентку, которая ищет героя для своего материала. Элеонор рассказывает ей тяжелую историю спасения, но не свою, а покойной подруги.

Роли в фильме исполнили Чиветель Эджиофор, Джессика Хехт, Эрин Келлиман и другие.