Почему стоит посмотреть фильм «Питер FM»

Фильм «Питер FM» режиссёра Оксаны Бычковой выходит в повторный прокат в российских кинотеатрах. Премьера картины состоялась почти 20 лет назад — весной 2006 года. Вновь увидеть «самый петербуржский» ромком с Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым на больших экранах россияне смогут с 3 июля. Рассказываем, о чём эта картина и почему её стоит посмотреть.

© кадр из фильма «Питер FM»

За два десятилетия фильм уже стал современной классикой: многие зрители даже признаются, что пересматривают его раз в год-два.

Может быть, дело в «лёгкости», которая ощущается при просмотре. Зрители часто отмечают, что «Питер FM» поднимает им настроение и дарит надежду.

По словам пользователей Сети, в этих погожих летних деньках в Петербурге попросту хочется оказаться. А вместе с этим ощутить начало влюблённости и беззаботные годы.

Такие впечатления помогают создать клиповый монтаж и оптимистичный саундтрек, куда вошли «Мумий Тролль», «Аквариум», Михей и Bad Balance, «Город 312» и другие культовые исполнители.

О чём фильм

Радиоведущая Маша теряет на улицах Петербурга новенькую «трубу».

Телефон подбирает архитектор Максим.

Однако вернуть гаджет быстро не получается: город и случай готовят свои препятствия для встречи молодых людей.

Помимо Маши и Максима, героем сюжета становится и сам Петербург: в попытках пересечься парень и девушка бесконечно блуждают по улицам, проспектам и набережным города.

После выхода фильма появилась даже одноимённая радиостанция — «Питер FM», которая работает и по сей день.

Стоит ли смотреть

Пока одни называют кино «проходным» и не находят в нём чего-то особенного, другие продолжают фанатично смотреть его из раза в раз.

Неважно, отнесёте ли вы себя к первым или вторым, но «Питер FM» точно заставит вас почувствовать ностальгию. Для кого-то по нулевым, а для кого-то по молодости или влюблённости в целом.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети