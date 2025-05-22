Стартовали съемки фильма «Дом мод», тизер которого показали в Каннах

Съемки фильма "Дом мод" Валерия Переверзева стартовали в Москве, тизер будущей картины уже показали на Каннском кинофестивале в программе Producers Network кинорынка Marché du Film.

"В рамках деловой программы был также показан тизер будущего проекта, который сейчас снимается в Москве. Он называется "Дом мод", или "Фэшн хаус". Данный проект находится в съемочном периоде, уже в завершающей стадии", - рассказал Переверзев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что Каннский кинорынок и его деловая программа способствуют развитию кинематографических проектов, а не только "потребляют уже готовые произведения". В фильме сыграли Василий Карпенко, Мария Чевычалова, Надежда Журавлева, Юлия Джу, Николай Соловьев и другие.

По сюжету в закрытом женском клубе "Парфенон" пять женщин с именами греческих богинь разрабатывают сценарий необычного фильма, где главной героиней является костюм, а не человек. В это время Отто - обаятельный и стильный мужчина - разбирается в своих чувствах, одновременно развивая популярный "Дом моды". Их пути неожиданно пересекаются, когда страсть, мода и творческое соперничество начинают определять не только судьбы персонажей, но и саму природу искусства.