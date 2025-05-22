Драма «Альфа» Жюлии Дюкурно официально выйдет в России

Кинокомпания «Экспонента» объявила, что драму «Альфа» Жюлии Дюкурно («Титан») покажут официально в кинотеатрах России. Точной даты пока нет.

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По словам представителей «Экспоненты», фильм разделил критиков, которые посмотрели ленту в Каннах, на тех, кому она очень понравилась, и на других.

Как вы уже поняли компания «Экспонента» выпустит в российский прокат новый фильм Жюлии Дюкурно — «Альфа». Премьера картины состоялась буквально на днях в рамках основного конкурса Канн и мгновенно разделила критиков и зрителей на два фронта. Кому-то стало плохо в зале на показе, а кто-то пророчит «Альфе» главную награду. Мы обожаем работать с кино, которое дарит эмоции и новый фильм Дюкурно именно такой.

Главные роли в проекте сыграли Тахар Рахим, Голшифте Фарахани, Мелисса Борос и Эмма Маки.