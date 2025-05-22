Бастрыкин высказался об идее обязательного просмотра советского кино в школах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин согласен с идеей об обязательном просмотре советских классических фильмов в школах. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

"Я ценю советские фильмы и считаю, что они не устаревают. Эти картины о судьбах людей, в них показываются как раз истинные духовно-нравственные ценности. Такие фильмы могли бы представить хорошую альтернативу видеоматериалам, заполонившим интернет, которые подростки смотрят, не задумываясь, и берут в качестве примера для подражания. Поэтому идею показывать советское кино в школах полностью поддерживаю", - сказал Бастрыкин.

Он считает, что сейчас необходимо создавать правдивые, эмоциональные и идейно наполненные фильмы.

"И важно не государственное регулирование как таковое, а чтобы создатели этих произведений понимали уровень ответственности перед обществом и то, какой эффект эти картины несут. Если же говорить о деталях в исторических, военных фильмах, детективах, то при их производстве нужно обязательно привлекать профессиональных консультантов, которые помогут авторам избежать неточностей, дилетантства и сделать произведение достоверным", - сказал глава СК.

Ранее режиссер Карен Шахназаров на совещании в СК озвучил инициативу о введении обязательных кинопоказов классических советских фильмов в школах, отметив, что именно в детстве кино оказывает самое большое воздействие на формирование личности.

XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". ТАСС являлся генеральным информационным партнером ПМЮФ.