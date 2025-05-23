Переверзев раскрыл подробности работы над новым фильмом

Валерий Переверзев раскрыл НСН подробности работы над новым фильмом, в котором он выступает в качестве приглашенного режиссера.

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Режиссер Валерий Переверзев в разговоре с НСН отметил, что в качестве постановщика продолжает работу над проектом «Дом мод», раскрывающим интриги вокруг модной индустрии. При этом он также готовится к российской премьере своего фильма «Тени Москвы».

Тизер картины представили ранее в Каннах. Роли в проекте исполнили Василий Карпенко, Надежда Журавлева, Юлия Джу и Николай Соловьев. Собеседник НСН отметил, что картина является продюсерским проектом и может стать символом современной российской модной индустрии.

«Это картина, где я работаю приглашенным режиссером. Фильм про фэшн-индустрию, любовная история, замешанная на модных показах, всем, что связано с интригами вокруг индустрии. Это фильм нарративный, очень простой, это продюсерское кино. Я выполняю работу только как постановщик, ставлю кадр, но концептуально ведет картину огромная группа людей, которая разбирается в моде. Они хотят, чтобы эта картина была символом современной российской фэшн-тусовки», — уточнил режиссер.

Помимо прочего на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля Переверзев представил фильм «Тени Москвы». По его словам, картиной заинтересовались дистрибьюторы из Европы, Китая, Индии и США.

«Картину оценивают на высочайшем уровне и хотят покупать в Европу, Америку, Индию, Китай. Мы еще ведем переговоры. Это хорошая работа, в какой-то степени комедийная, веселая, резкая. Были потрачены не только силы, но и деньги, хотелось бы их возвращать, чтобы снимать новое кино. Очень хочу, чтобы ленту увидели москвичи и как можно быстрее. Уже договорился о премьере в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» будет представлен на зарубежных онлайн-платформах Amazon и FILM PLATFORM. Соответствующее соглашение на международном кинорынке Marché du Film в рамках Каннского кинофестиваля заключила компания Slon Sales House. Помимо прочего, на платформах Amazon и FAWESOME.tv также представят сериал «Тайны Карениной», созданный онлайн-кинотеатрами Kion и Wink, напоминает «Радиоточка НСН».