Фанаты фильма «Сумерки» заметили курьезный киноляп, который раньше ускользал от внимания. Речь идет о сцене, где Белла сидит во дворе школы во время обеда.

За ее спиной школьники увлеченно играют в сокс, активно подбрасывая что-то в воздух. На первый взгляд – обычная игра. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: мяча в кадре нет.

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Ребята на заднем плане азартно бросают невидимый предмет, координируют движения, делают вид, что ловят мяч, которого попросту нет. Сцена выглядит довольно забавно, особенно если увидеть это впервые. Вероятно, мяч забыли добавить на этапе постпродакшна, или его просто не было на съемочной площадке, и актеры имитировали игру для фона.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.