Звезда «Разделения» рассказала, что ей известно о третьем сезоне сериала

Бритт Лауэр, звезда сериала «Разделение», в интервью рассказала, что ещё ничего не знает о третьем сезоне шоу. Продление проекта состоялось, но без подробностей — как оказалось, детали не разглашают даже актёрам.

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По словам Лауэр, она ощущает себя фанатом, который с нетерпением ждёт деталей нового сезона или других новостей по нему.

Я, честно говоря, ничего не знаю. Хотела бы я знать. Я так же, как и фанаты, хочу узнать, что будут делать эти персонажи, и, наверное, я мечтаю о том же, о чём и вы.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.