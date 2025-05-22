Начались съемки комедии про ведьм с Муцениеце, Банщиковой и Астаповой

Телеканал СТС объявил о старте съёмок комедийно-фантастического сериала "Химкинские ведьмы" с Агатой Муцениеце, Анной Банщиковой и Валерией Астаповой в главных ролях. И опубликовал первые фото с площадки.

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В центре сюжета - трое мошенниц, внезапно получивших реальный магический дар. Теперь одна может слышать мысли, вторая - предвидеть будущее, третья - общаться с мёртвыми. Только такому повороту все трое совсем не рады.

В ролях также: Марк Богатырёв, Алёна Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин, Кузьма Сапрыкин и другие

В проекте будет 17 серий по 24 минуты, даты премьеры пока нет.