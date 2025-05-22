Критик объяснил пользу сериала «Игра престолов» и фильмов о Гарри Поттере

Элементов, которые могут вызвать вопросы у РКН, в них не больше, чем во многих других.

© кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился публицист, литературный обозреватель Дмитрий Самойлов. Критерии пропаганды чайлдфри и ЛГБТ* в художественных произведениях сейчас «расплывчаты», добавил он.

«Я думаю, что это неизбежная проблема любых правовых норм, которые касаются расплывчатых категорий, в данном случае, чайлдфри и ЛГБТ*. Это расплывчатые понятия, поэтому под них всегда хочется что-то подстраивать. Но при этом мы во многих других литературных произведениях можем усмотреть и найти пропаганду бездетного образа жизни. Здесь вопрос в том, до какой степени хотят тратить своё рабочее время те, кому придётся этим заниматься. В действительности же мы понимаем, что и «Игра престолов», и «Гарри Поттер» такие же художественные произведения, как и любые другие. В том смысле, что они дают представление некой вселенной во всей полноте. И это может быть полезным, а не вредным».

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что в России могут запретить «Гарри Поттера» и «Игру престолов» за пропаганду чайлдфри. Это связано с приказами Минкультуры и РКН, которые определят критерии для блокировки. В Госдуме опровергли возможность запрета. Критерии Минкульта и РКН касаются контента, который прямо связан с этой идеологией. Под ограничения может попасть деятельность некоторых блогеров. Любителям кинематографа «не стоит волноваться».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.