10 лучших фильмов с Марком Дакаскосом: список, фильмография

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Актёру в феврале исполнился 61 год, и он в прекрасной физической форме!

Десять лучших фильмов с Марком Дакаскосом
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Марк Дакаскос родился 26 февраля 1964 года в Гонолулу, на Гавайях. В его крови намешано много национальностей, и актёр сам в шутку признавался, что не знает, к какой конкретно он принадлежит. У него есть ирландские, филиппинские, японские и даже испанские корни. Экзотическая внешность Дакаскоса впоследствии позволила ему сыграть в кино японца, индейца, казаха, мексиканца и китайца.

Биография Марка Дакаскоса

Отец Марка – Эл Дакаскос – был мастером кунг-фу, мать – Морико – являлась ученицей мужа. Эл изобрёл собственный стиль Wun Hop Kuen Do, в котором его сын получил чёрный пояс.

Наибольшее влияние на спортивное становление Дакаскоса оказала мачеха. После развода отец женился на Малии Бернал, прославленном мастере боевых искусств, чемпионке США по кунг-фу. Женщина стала лично преподавать уроки пасынку, поддерживала мальчика во всех начинаниях, возила на турниры. И сейчас Марк признаётся, что у него всегда было две мамы.

В младших классах актёр участвовал в европейских чемпионатах по кунг-фу. Помимо этого, он занимался дзюдо, боксом, карате. После окончания школы Дакаскос отправился на Тайвань изучать боевые единоборства шаолиньских монахов. А вернувшись, нашёл новое увлечение – капоэйру.

Первую роль в кино Марк получил в картине «Дим Сам: Волнение сердца». Однако все сцены с участием Дакаскоса были вырезаны. А первую главную роль сыграл в боевике «Американский самурай» 1992 года. Его экранный злодей Кенджиро понравился и зрителям, и критикам.

Личная жизнь Марка Дакаскоса

На съёмках боевика «Плачущий убийца» актёр познакомился с актрисой Джули Кондрой, которая играла его возлюбленную. Пара поженилась в 1998 году, спустя три года после знакомства. У супругов трое детей – сыновья Макоалани и Капоно и дочь Ноэлани.

Фильмы с Марком Дакаскосом

«Только сильнейшие», Франция, США, 1993 год

В съёмках этого фильма Марку пригодились его навыки владения искусством капоэйры. Герой – Луис Стивенс – возвращается после службы в армии в родной городок. За время его отсутствия в городе власть захватили банды, и всё больше подростков попадает туда. Стивенс устраивается учителем капоэйры в школу, которую когда-то окончил. Он пытается спасти учеников от криминального мира, и ему это почти удаётся. Новичок-учитель совсем не нравится главарю местной банды, который, кстати, тоже является мастером боевых искусств. В финальной сцене герой и злодей сойдутся в схватке.

Для постановки боевых сцен Дакаскос пригласил своего учителя капоэйры Хоселито Санто. Вместе они работали над хореографией трюков и боя.

«Двойной дракон», Дания, Франция, США, 1994 год

Не самую удачную экранизацию компьютерной игры Double Dragon зрители встретили прохладно. Уж слишком всё смотрелось карикатурно. Создатели хотели добавить в экшен юмора, но сделали только хуже. Сейчас же фильм вызывает не скептическую насмешку, а ностальгическую улыбку.

Два брата Джимми и Билли (один носит красный костюм, другой – синий) бросают вызов могущественному демону Кого Шуко (его играет Роберт Патрик). Кого желает завладеть магическим талисманом, который способен уничтожить весь мир. Одолеть демона и его армию могут только главные герои. И юная Алисса Милано.

«Плачущий убийца», Франция, Канада, США, Япония, 1995 год

  • Жанр: боевик
  • Режиссёр: Кристоф Ган
  • Главные актёры: Марк Дакаскос, Джули Кондра, Рэй Дон Чонг
  • Возрастные ограничения: 18+

Судьбоносный для Марка Дакаскоса во всех смыслах фильм. Во-первых, после его премьеры он стал звездой. Во-вторых, на съёмках он познакомился с будущей женой Джули Кондрой, которая играла возлюбленную героя.

Фильм снят по одноимённой манге, где киллер по прозвищу Фримен после каждого убийства оплакивает своих жертв. Когда-то он был простым гончаром, пока его не завербовала мафия. Фримен беспрекословно выполнял задания хозяев. Но однажды влюбился в свою жертву – прекрасную художницу Эму. «Плачущий убийца» готов бороться за любовь и отомстить тем, кто отнял у него надежду на нормальную жизнь.

Все трюки Марк выполнял сам, а финальная сцена с битвой на мечах была поставлена им же.

«Остров доктора Моро», США, 1996 год

Экранизацию одноимённого романа Герберта Уэллса не спасли даже такие звёздные актёры, как Марлон Брандо и Вэл Килмер. В какой-то степени это даже усложнило работу над фильмом. Оба актёра славились непростым характером, в итоге картину слепили из того, что получилось.

Дакаскос сыграл роль человека-леопарда Ло-Мая (в гриме актёр совершенно неузнаваем) – одного из жителей острова, населённого полулюдьми-полуживотными. Все они – результаты бесчеловечных и жестоких опытов доктора Моро. Ло-Май бунтует против правил, установленных его создателем: не ходить на четырёх конечностях и не есть мясо. Он первый, кто осознаёт свою звериную сущность и готов отказаться от человеческой составляющей.

Свидетелем бунта зверолюдей против своего создателя становится работник ООН Эдвард, который в результате кораблекрушения оказывается на злосчастном острове.

«Саботаж», Канада, 1996 год

Шесть лет назад пехотинец Майкл Бишоп едва не погиб на операции по спасению заложников. Все его сослуживцы были убиты, а самого Бишопа ранил профессиональный киллер Шервуд.

После изгнания из армии бывший солдат работает телохранителем. Однажды семью, за безопасность которой отвечает Бишоп, убивают. Исполнитель – заклятый враг пехотинца Шервуд. Бишоп объединяется с агентом ФБР (Кэрри-Энн Мосс) в поисках безжалостного и опасного убийцы.

«Драйв», США, 1997 год

  • Жанр: фантастика, боевик
  • Режиссёр: Стив Ван
  • Главные актёры: Марк Дакаскос, Кадим Хардисон, Джон Пайпер-Фергюсон
  • Возрастные ограничения: 18+

На этот раз Дакаскос играет Тоби Вонга – идеального убийцу, в которого в подпольной лаборатории вживили имплант, увеличивающий его скорость, силу и реакцию. Но вот незадача: Тоби не хочет убивать и работать на мафию. Он сбегает из Гонконга в США, по дороге берёт в заложники случайного человека и разыскивает корпорацию, готовую вытащить имплант из тела. В погоню бросаются лучшие наёмники гонконгской мафии.

«Ворон: Лестница в небо», Канада, 1998 год

  • Жанр: мистика, боевик
  • Режиссёр: Алан Симмондс, Джеймс Хэд
  • Главные актёры: Марк Дакаскос, Марк Гомес, Сабина Карсенти
  • Возрастные ограничения: 16+

Канадский сериал был очень хорошо воспринят аудиторией, и во многом причиной послужило внешнее сходство Дакаскоса с покойным Брэндоном Ли. Сериал продолжает историю мести Эрика Дрейвена. Он узнаёт, что на свободу выходит Том Доллар – один из убийц его невесты Шелли. Преступник начинает убирать всех, кто посадил его в тюрьму. И только Дрейвен может остановить маньяка.

Увы, сериал закрыли после первого же сезона. Виной тому стало разорение кинокомпании.

«Братство волка», Франция, 2001 год

На съёмках «Плачущего убийцы» Марк Дакаскос сдружился с режиссёром Кристофом Ганом. И тот шесть лет спустя пригласил его в крупный европейский проект с самыми звёздными актёрами.

Герой Дакаскоса – индеец Мани. Друг и брат по крови учёного Грегуара де Фронсака. Вместе они прибывают в небольшую французскую деревню Жеводан, где объявился жестокий Зверь, который убивает местных жителей.

Марк Дакаскос и в этот раз выполнил все трюки без помощи каскадёров. Специально для съёмок актёр несколько месяцев обучался верховой езде. Работу Марка оценили и критики: он получил номинацию на премию «Сатурн» в категории «Лучший актёр второго плана».

«Джон Уик 3», США, 2019 год

Роль элитного убийцы по прозвищу Зеро называют триумфальным возвращением Дакаскоса в кино. До этого проекта в актёрской копилке Марка преобладали второсортные боевики, которые в большой прокат не выходили.

А финальная битва Джона Уика и Зеро на катанах считается одной из самых зрелищных схваток в кино за последние годы.

«Одна ночь в Бангкоке», США, 2020 год

  • Жанр: боевик
  • Режиссёр: Вич Каосаянанда
  • Главные актёры: Марк Дакаскос, Ванида Голтен
  • Возрастные ограничения: 16+

Сюжет немного похож на триллер «Соучастник», где герой Джейми Фокса становится невольным помощником киллера, которого играет Том Круз.

Персонаж Дакаскоса – наёмный убийца Кай — прилетает в Бангкок и заказывает такси на всю ночь. Девушка-таксистка Фха никак не ожидала, что станет спутницей киллера, который на каждой остановке совершает жестокое убийство. Когда девушка наконец это осознает, то понимает, что обратного пути у неё нет. Фха пытается выяснить мотивы преступлений Кая.

Фильмы и сериалы
Саботаж
Соучастник
Джон Уик 3
Джеймс Юкич
Скотт Вулф
Стив Ван
Тибор Такач
Шелдон Леттич
Джон Франкенхаймер
Джеффри Льюис
Вэл Килмер
Брэндон Ли
Алисса Милано
Джейми Фокс
Холли Берри
Герберт Уэллс
Марк Дакаскос
Венсан Кассель
Киану Ривз
Моника Беллуччи
ООН
ФБР