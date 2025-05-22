На Netflix вышел мини-сериал «Сирены» с Милли Олкок и Джулианной Мур

22 мая состоялась премьера мини-сериала «Сирены». Комедийное шоу уже вышло на Netflix — все пять эпизодов можно посмотреть с русской озвучкой.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект рассказывает историю девушки Девон, которая узнаёт, что её младшая сестра Симоне попала под негативное влияние своей начальницы Микаэлы. Девон вмешивается в конфликт и выясняет, что та напоминает полноценную главу целого культа.

Главные роли в сериале сыграли Мэган Фэйхи («Опасная игра Слоун»), Милли Олкок («Дом дракона»), Кевин Бейкон («Убийство первой степени») и Джулианна Мур («Большой Лебовски»). Режиссёром выступила Николь Кэссел («Оставленные»).