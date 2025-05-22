22 мая в России состоялась премьера фильма «Соловей против Муромца». Фэнтезийную ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

© Чемпионат.com

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/954f1fc144800bd6016654e0b14ae0dd"/>

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Сюжет фильма расскажет о вражде Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Последний много лет хочет хитростью одолеть богатыря и выставить себя настоящим героем и пользуется своей возможностью. В итоге в современности благодаря стальному сердцу великий богатырь возвращается к жизни, чтобы спасти мир и восстановить справедливость.

В актёрский состав вошли Никита Ефремов («Тетрис»), Владимир Любимцев («Злой город»), Тимофей Кочнев («Киберпапа») и другие. Режиссёром выступил Карен Оганесян («Я остаюсь», «Грозный папа»).