Замгубернатора Севастополя прокомментировал проведение "Золотого Витязя"

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Проведение XXXIV Международного кинофорума "Золотой витязь" в Севастополе способствует росту интереса киноиндустрии к региону. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Игорь Михеев в ходе мероприятия.

"Кинофорум, особенно международного уровня, - это способ привлечь внимание к месту его проведения, в данном случае - к Севастополю. В форуме участвуют представители 19 стран: кто-то приезжает из года в год, кто-то оказался здесь впервые. Это люди, открытые к дальнейшему взаимодействию, в том числе в профессиональной сфере. И если кто-то из них решит снимать фильм в Севастополе, значит, форум сработал как стартовая площадка", - отметил Михеев.

Он напомнил, что как в советское время, так и в новейшей истории региона на территории города было снято множество художественных, документальных и короткометражных фильмов различных жанров. Этому способствуют живописные пейзажи юго-западного Крыма, мягкий климат и благоприятное географическое положение.

"Сегодня в России ощущается повышенный интерес к кино, затрагивающему темы духовных и нравственных ценностей. Многие такие сюжеты связаны с Севастополем. При этом приоритет отдается отечественным фильмам. В рамках работы комиссии Государственного совета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, которую возглавляет губернатор Михаил Развожаев, поднимался вопрос о предоставлении дополнительных преференций кинокартинам, снятым в нашем регионе, в том числе при их прокате в кинотеатрах. Это создает дополнительные возможности для кинокомпаний, и мы надеемся, что они ими воспользуются", - добавил вице-губернатор.

О кинофоруме

С 22 по 29 мая 2025 года в Севастополе в рамках XVI Международного славянского форума искусств "Золотой витязь" проходит XXXIV Международный кинофорум "Золотой витязь", посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Запланированы бесплатные кинопоказы 152 конкурсных и 35 внеконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 19 стран, а также мастер-классы, творческие встречи, концерты и другие мероприятия.

МКФ "Золотой витязь" проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. Конкурсная программа "Золотого витязя" в 2025 г. состоит из шести категорий: игровые фильмы, анимационные ленты, документальные короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, студенческие и дебютные ленты. В рамках МКФ зрители также могут посетить ретроспективные и внеконкурсные показы.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофорума.