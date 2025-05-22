Завершились съемки сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

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Съемками криминального триллера о событиях на российско-финской границе занимаются студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ.

По сюжету неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького города, пока финская мафия не похитила ее мужа. Чтобы вернуть мужа, ей придется познакомиться с миром контрабанды ближе, чем она хотела.

В сериале также снялись Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина. Режиссером проекта стала Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»), авторами сценария — Анастасия Кузнецова и Роман Жигалов.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Шушарах, Токсовском карьере, Немане и Советске. По словам Боярской, ее привлекла необычная героиня — земная и добросовестная женщина, обнаруживающая в себе новые качества.

«У моей героини столько приключений… Например, в одной из сцен она вынуждена пробираться по снежному лесу бегом и ползком — мы снимали целую смену, 12 часов, ночью, в снегу по колено. Конечно, мне было холодно, но дико азартно, поэтому трудности я вспоминаю с удовольствием», — признается Боярская.

По словам Гилева, раньше он снимался только с супругом Боярской Максимом Матвеевым.

«Оказалось, что с ними можно одинаково шутить. А команда была выдающаяся. Еще никогда в жизни не сталкивался с такой хорошей командой. Мы побывали во многих удивительных местах, но больше всего мне понравилось озеро под Санкт-Петербургом», — вспоминает он.

Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION, а после – на телеканале НТВ.