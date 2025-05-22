«Атака титанов» получит премию за неизгладимый след в культуре

Издание Variety сообщило, что аниме «Атака титанов» станет первым обладателем премии Global Impact на церемонии Crunchyroll Anime Awards. Награждение пройдёт 25 мая.

© кадр из аниме «Атака титанов»

Новая статуэтка будет вручена одному из сотрудников студии MAPPA — именно она создавала последние сезоны сериала. Авторы описывают награду Global Impact как премию для творцов-визионеров, создающих новаторские работы, оставивших неизгладимый след в культуре.

Аниме «Атака титанов» вышло в эфир в 2014 году, а завершилось в 2023-м. За всё это время вышло четыре сезона, которые стали культовыми среди зрителей и критиков, в том числе и в России — здесь оно признано самым популярным аниме. Финал сериала сделали в виде фильма, который вышел в 2024 году под названием «Атака титанов: Последняя атака».