Когда в России выйдет хоррор «Синистер. Семейное проклятие»

Хоррор "Синистер. Семейное проклятие" Колма Маккарти выйдет в российский прокат 3 июля (в оригинале - Bagman).

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Это - новая картина режиссера сериалов "Черное зеркало", "Острые козырьки", "Шерлок", "Доктор Кто" Колма Маккарти.

Синопсис: детские годы Патрика были омрачены необъяснимым страхом. Спустя годы кошмар вернулся, но на этот раз угрожает не ему самому, а его сыну. Ради спасения близкого человека Патрику предстоит раз и навсегда покончить с мучительным страхом и встретиться лицом к лицу с беспощадным чудовищем.

Главную роль в хоррора "Синистер. Семейное проклятие" исполнил Сэм Клафлин ("Голодные игры", "Граф Монте-Кристо", "До встречи с тобой", "Пираты Карибского моря: На странных берегах").

Также в фильме снялись Антония Томас, Уильям Хоуп, Аделл Леонс.