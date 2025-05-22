В Санкт-Петербурге начали снимать фильм «Волшебная лампа»

В Санкт-Петербурге начались съемки международной сказки «Волшебная лампа» с Павлом Деревянко, Равшаной Курковой и Тихоном Жизневским. Студия «Лендок», телекомпания «РЕН ТВ», «Узбекфильм» и «Кыргызфильм» сообщили, что не хотят переснимать известную историю про Алладина или Хоттабыча, они намерены снять самостоятельную картину.

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По предварительным планам, съемки должны завершиться в декабре текущего года. Зрители смогут увидеть готовый фильм уже в 2026 году.

— Мы планируем широкий прокат фильма, он обязательно будет дублирован на узбекский и кыргызский языки, — рассказал генеральный продюсер картины, генеральный директор «Лендока» Алексей Тельнов.

Директор «Узбекфильма» Бахадыр Мухамедов заверил, что «Волшебная лампа» — далеко не последний совместный проект российских и узбекских киноделов. По указу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, в течение трех лет страна должна снять 54 фильма, 18 из которых — вместе с зарубежными кинокомпаниями, в том числе из РФ, сообщает «Петербургский дневник».

— В 2024 году правительство России и Узбекистана подписали соглашение о совместном кинопроизводстве. <...> И «Волшебная лампа» стала первым таким фильмом. Я думаю, что это один из самых значимых современных российско-узбекских кинопроектов, — заключил он.

В мае в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы пройдут два льготных киносеанса. Каждый четверг москвичи и гости столицы могут посмотреть на большом экране новинки проката. Перед показами о фильмах рассказал ведущий киноклуба Музея Победы, киновед Геннадий Ходос.