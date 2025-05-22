О чем расскажет третий сезон «Одних из нас»

Издание Variety взяло интервью у актрисы Кэтрин О’Хара («Один дома»), которая играет психотерапевта в сериале «Одни из нас». Она рассказала, что её персонаж не вернётся в третьем сезоне, ведь сериал станет больше сконцентрирован на истории Эбби.

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Я не знаю, вернусь ли я в сериал. Крейг сказал, что точно не в следующем сезоне — потому что он будет об истории Эбби… может быть. Я думаю, что мой персонаж больше нужен для взаимодействия с Джоэлом и Элли.

Ранее создатель «Одних из нас» Крейг Мэйзин заявил, что сериалу не хватит трёх сезонов и что он с радостью продолжил бы историю в четвёртом. Финал второго сезона шоу состоится уже 26 мая. В HBO тем временем уже работают над продолжением.