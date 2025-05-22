Рецензия на фильм "Громовержцы"

"Громовержцы" - первый фильм Marvel, снятый уже с учетом понимания руководства студии, что киновселенная после "Финала" свернула куда-то не туда, стремительно теряет фан-базу и - самое главное - больше не приносит стабильную прибыль.

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Мы отсмотрели ленту и поделимся своими соображениями насчет того, насколько обновленная стратегия жизнеспособна.

В центре сюжета персонажи, которых, словно липкие заскорузлые пятна, соскребли по сусекам почти никому не известных сериалов и забытых фильмов.

Состав следующий: Елена Белова (новая Черная вдова), Зимний солдат (бывший сайдкик Капитана Америки), "Агент США" Джон Уокер (временный заменитель Капитана Америки), Таскмастер (некогда главный противник Черной вдовы), Красный страж (близкий соратник Черных вдов) и Призрак (антагонист Человека-муравья). Этот зоопарк объединяется, чтобы противостоять роялем в кустах возникшему Часовому - местному аналогу Супермена, только с поправкой на серьезные ментальные беды с башкой.

Заметно, как авторы пытались создать для MCU что-то новое и свежее, вот только сильно опоздали с реализацией. Команда неудачников собирается вместе, чтобы противостоять глобальной угрозе? Звучит как концепция, на которой Джеймс Ганн за последние 10 лет построил блестящую карьеру.

Что, если у сверхсущества вроде Кларка Кента начнет потихоньку протекать крыша? Эрик Крипке со своими "Пацанами" уже больше пяти лет качает эту тему, устанавливая новые рекорды зрительских рейтингов.

Какой вообще смысл в ваших "Громовержцах" при таких раскладах? Это не кино даже, а просто филлер, затычка, заполняющая пространство до сцены после титров, в которой космический кораблик с циферкой "4" на борту летит сквозь время, пространство и кринж.

Обидно при этом за актерские работы - каст отыгрывает вполне сносно. В рамках написанной для них куцей бредятины, конечно же.

Из сцены, в которой героиня Флоренс Пью сидит на полу в ванной в отключке среди горы пустых бутылок, можно было разогнать отдельную психологическую драму. Через призму кризиса отдельно взятого супергероя и жанра супергероики в целом подсветить проблемы современного общества, "эхо-чемберов" и одиночества.

Насыпать "актуалочки", смешать с чистым и вечным и получился бы на выходе продукт не хуже условного средней крепости третьего "Железного человека". Там успешный во всех отношениях мужик в броне пытался бороться с паническими атаками в перерывах между спасениями мира, а здесь поехавшая смертоносная наемница с трагическим детским бэкграундом при полном отсутствии какой-либо помощи извне. Ну интересно же? Интересно! Но, кроме отрывка в санузле, этому аспекту попросту не успевают выделить достаточно экранного времени.

Вместо этого - невнятное мельтешение нарисованных CG-болванчиков, 1,5 эпизода с дефолтным и неизобретательным экшном и пустая болтовня, в которой сценаристы попытались в юмор. Безуспешно, впрочем.

Какие тут могут быть выводы? На похожие темы дождитесь лучше очередной сезон "Пацанов" или того, что там Джеймс Ганн на своем новом рабочем месте наснимал. А пятикратно переваренных "Громовержцев" лучше даже пятиметровой палкой не трогать - не надо оно вам.

Оценка: 1,5 из 5.