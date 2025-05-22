Вышел трейлер фильма о крушении батискафа «Титан»

Компания Netflix выложила трейлер документального фильма TITAN: The OceanGate Disaster («Титан: катастрофа компании OceanGate»). Премьера картины состоится на стриминговом сервисе 11 июня.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Фильм повествует о трагедии, которая произошла в 2023 году в Атлантическом океане. Батискаф «Титан», с пятью пассажирами на борту, был погружён к месту крушения корабля «Титаник». Из-за технической неисправности подводный аппарат взорвался на глубине более трёх километров. Все члены экипажа погибли.

Сюжет документальной ленты сфокусируется на Стоктоне Раше — генеральном директоре компании OceanGate, которая занималась отправкой батискафа. Он также был одним из создателей «Титана» и погиб вместе с другими членами экипажа.