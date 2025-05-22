Легендарное аниме «Акира» впервые выйдет в российский прокат

В июне в российских кинотеатрах представят аниме «Акира», сообщил дистрибьютор проекта «Иноекино».

© кадр из аниме «Акира»

Уточняется, что на большом экране представят отреставрированную версию научно-фантастического блокбастера Кацухиро Отомо. Запланированы сеансы на японском языке с русскими субтитрами, а также в дубляже от «Студийной банды» и Reanimedia.

В основе сюжета «Акира» одноименная манга, выпущенная в 1988 года. Действия разворачиваются в 2019 году в футуристичном Нео-Токио. В представленной истории байкер Канэда пытается спасти своего друга Тэцуо, на котором правительство хочет испытать новое парапсихологическое оружие.

В марте 2025 года японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место в рейтинге зрительского интереса «Индекс Кинопоиск Pro». Проект набрал 5,02% общего интереса, обогнав российский сериал «Аутсорс» онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской кампании «Среда» и второй сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара», передает «Радиоточка НСН».