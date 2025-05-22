Что известно о мультфильме «Три богатыря. Ни дня без подвига 2»

В июне в российский прокат выходит мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — продолжение одноименной картины прошлого года и часть большой анимационной франшизы про русских богатырей. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера мультфильма и вспоминает главные хиты киностудии «Мельница».

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«Три богатыря. Ни дня без подвига 2»: главное

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — продолжение истории о трех полюбившихся зрителям богатырях — Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце — в новом формате. Первая часть, «Три богатыря. Ни дня без подвига», вышла в прошлом году и была приурочена к двадцатилетнему юбилею франшизы.

Тогда режиссеры впервые решили разделить полнометражный мультфильм на три короткие новеллы с разным сюжетом и не прогадали — в первые прокатные выходные картина собрала почти 59 миллионов рублей, а за полтора месяца эта цифра выросла до 248 405 239 рублей. В отличие от предыдущих выпусков франшизы, юбилейный мультфильм получил высокие отзывы от зрителей и критиков — они отметили, что «Три богатыря. Ни дня без подвига» наиболее близок по духу к первым мультфильмам студии «Мельница», и похвалили сюжетные повороты и юмор. Ожидается, что вторая часть мультфильма будет снята похожим образом.

Дата выхода мультфильма

Премьера картины запланирована на 12 июня 2025 года. Дистрибуцией занимается кинокомпания «Вольга».

Трейлер

Сюжет мультфильма

Детали второй части картины пока не раскрываются, но, скорее всего, сюжет будет выстроен по аналогии с мультфильмом «Три богатыря. Ни дня без подвига». Он состоял из трех короткометражных новелл: в одной из них конь Юлий и Алеша Попович соревнуются в своих умственных способностях, во второй — Добрыня и Илья Муромец отправляются на поиски пропавшей княжеской короны, в третьей — Илье Муромцу снится заколдованный сон, из которого он никак не может выбраться.

История киностудии «Мельница» и ее главные мультфильмы

Анимационная студия «Мельница» — один из крупнейших производителей мультфильмов в России и настоящий культурный феномен из Санкт-Петербурга. Основанная в 1999 году при поддержке продюсера Сергея Сельянова и под руководством Александра Боярского, студия быстро вышла за рамки нишевых короткометражек и начала создавать полнометражные ленты, которые собрали миллионы зрителей. Уже в 2003 году на экраны вышел «Карлик Нос», один из первых российских анимационных фильмов, вышедших в прокат за последние десятилетия.

Настоящим прорывом стала трилогия о трех богатырях, начавшаяся с «Алеши Поповича и Тугарина Змея» в 2004 году. Простые, но остроумные сюжеты, основанные на фольклоре и приправленные современной сатирой, мгновенно завоевали любовь зрителей. Продолжения — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Илья Муромец и Соловей Разбойник» — закрепили успех, а позже франшиза превратилась в серию блокбастеров, сборы которых неоднократно устанавливали рекорды в нише отечественной анимации. Так, в 2024 году мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым в истории России, его сборы превысили один миллиард рублей.

«Мельница» прославилась и на международном рынке. Короткометражки студии дважды номинировались на «Оскар»: в 2009 году за «Уборную историю — любовную историю», а в 2016-м — за «Мы не можем жить без космоса».

В числе других крупных проектов студии:

Лучшие мультфильмы в цикле про богатырей

Год выхода: 2004

Режиссер: Константин Бронзит

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9

Молодой, задорный и неунывающий Алеша Попович, несмотря на прозвище «непутевый», решается освободить родной Ростов от гнета тугар, возглавляемых коварным Тугарином Змеем. Вместе с дядькой Тихоном, возлюбленной Любавой и ее бабушкой, говорящим конем Юлием и осликом Моисеем он отправляется в путь, полный неудач, веселых случайностей и неожиданных находок. Комичные происшествия на каждом шагу не мешают героям держаться вместе и идти к цели — вернуть награбленное золото и восстановить справедливость.

На этом пути друзья встречают таинственного Святогора, находят злополучную пещеру, исследуют загадочные развилки, встречаются с говорящим Дубом и знакомятся с Князем Киевским.

Год выхода: 2006

Режиссер: Илья Максимов

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6

Киевский князь узнает, что его племянница Забава влюбилась в простого посыльного Елисея, и решает разлучить их. Он отправляет юношу в далекое путешествие вместе с богатырем Добрыней Никитичем, поручив тому собрать дань с крымского хана. Тем временем князь подбирает Забаве жениха против ее воли. Параллельно в Киев прибывает хитроумный купец Колыван и в итоге похищает девушку.

По возвращении в Киев Добрыня и Елисей узнают об этом. Добрыня в ужасе: ведь Горыныч, которого обвиняют в похищении, — его давний друг. Чтобы разобраться в ситуации, герои снова отправляются в путь.

Год выхода: 2007

Режиссер: Владимир Торопчин

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3

Легендарный Илья Муромец берет в плен опасного злодея Соловья-Разбойника, обладающего разрушительным свистом. Но киевский князь, ради личной выгоды, отпускает преступника за деньги. Разочарованный Илья уходит в отставку и вынужден оставить своего любимого коня Бурушку в придворной конюшне. Когда Соловей похищает и казну, и Бурушку, князь обманывает Илью, говоря лишь о пропаже коня, надеясь, что богатырь вернет и деньги.

Илья отправляется в путь, вскоре к нему присоединяются девушка-летописец Аленушка и сам князь. Череда приключений приводит их в Царьград, где богатырю предстоит вновь сразиться с заклятым врагом.

«Три богатыря и Конь на троне»

Год выхода: 2021

Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

Рейтинг на Кинопоиске: 7.5

Устав от дел государственной важности, князь вместе с говорящим конем Юлием отправляется на тихую прогулку за грибами. Но лес преподносит коварные сюрпризы — герои случайно натыкаются на магический цветок, высаженный Бабой Ягой. Так Юлий и князь меняются телами. Теперь вельможа пашет землю с крестьянами, а амбициозный конь в княжеском обличье берется за управление Киевом.

Обосновавшись во дворце, Юлий решает «модернизировать» столицу и превратить ее в центр туризма. Он вводит свои законы, проводит реформы и наслаждается властью. Настоящий же князь, изнемогая от крестьянского быта, стремится вернуть себе прежнюю жизнь. Но Юлий не собирается так просто сдаваться — ему вполне по душе трон, сено в покоях и власть без ограничений.