В каком порядке смотреть «Ходячих мертвецов»: полная хронология

Сериал «Ходячие мертвецы» — мрачная история о группе людей, которые смогли выжить в условиях зомби-апокалипсиса, — стартовал в 2010 году. Популярное шоу легло в основу полноценной франшизы со своими приквелами и спин-оффами: борьба за выживание развернулась на нескольких континентах и затронула массу персонажей. За пятнадцать лет вселенная «Ходячих» разрослась настолько, что погрузиться в этот мир без подготовки может быть сложно. Новые истории продолжают выходить до сих пор — премьера самого свежего проекта, второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» состоялась в мае 2025-го. «Лента.ру» отвечает на основные вопросы по «Ходячим мертвецам»: что смотреть сначала, существует ли правильный порядок просмотра всех частей франшизы и как вообще работает мир, захваченный зомби.

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«Ходячие мертвецы»: с чего лучше начать смотреть

Существуют два основных способа, которые помогут познакомиться с этой зомби-франшизой: по порядку выхода сериалов или по внутренней хронологии мира.

По порядку выхода

Сериалы франшизы можно смотреть в том порядке, в котором они выходили. Это поможет избежать путаницы и плавно погрузиться в основные события. Такой вариант подойдет тем, кто только начинает погружение в мир «Ходячих» и боится запутаться в обилии сюжетных линий и персонажей.

Как смотреть «Ходячих мертвецов» по порядку выхода

«Ходячие мертвецы»; «Бойтесь ходячих мертвецов»; «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»; «Истории ходячих мертвецов»; «Ходячие мертвецы: Мертвый город»; «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»; «Ходячие мертвецы: Выжившие».

Единственный минус такого просмотра — возможные временные скачки. Например, события спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» начинаются задолго до того, как стартует сюжет оригинального шоу (хотя в реальности приквел начал выходить через пять лет после премьеры «Ходячих»). И все же риск запутаться в хронологии происходящего невелик — каждый сериал франшизы четко обозначает свои временные рамки.

Обратите внимание, что оба варианта просмотра не включают в себя вебизоды, которые выходили между сезонами основных шоу — информацию о них можно найти в конце текста.

По хронологии

Этот вариант понравится тем, кто хочет более детально разобраться в истории франшизы. Он подразумевает переключение между сезонами оригинальных «Ходячих мертвецов», сезонами приквела «Бойтесь ходячих мертвецов» и другими спин-оффами.

Как смотреть «Ходячих мертвецов» в хронологическом порядке

«Бойтесь ходячих мертвецов» (с 1-го по 3-й сезон); «Ходячие мертвецы» (с 1-го по 8-й сезон); «Бойтесь ходячих мертвецов», (4-й сезон); «Истории ходячих мертвецов», (1-й сезон); «Ходячие мертвецы», (9-й сезон); «Бойтесь ходячих мертвецов», (5-й сезон); «Ходячие мертвецы», (10-й сезон); «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», (оба сезона); «Ходячие мертвецы», (11-й сезон); «Ходячие мертвецы: Выжившие» (1-й сезон); «Бойтесь ходячих мертвецов», (с 6-го по 8-й сезон); «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (1-й и 2-й сезоны); «Ходячие мертвецы: Мертвый город», (1-й и 2-й сезоны).

Такой подход позволяет соблюсти внутреннюю хронологию «Ходячих» и лучше раскрывает предыстории персонажей. Однако при постоянном переключении между частями франшизы можно запутаться в большом количестве действующих лиц — каждый проект знакомит зрителей с новыми героями и локациями охваченного зомби-апокалипсисом мира.

Ниже кратко рассказываем обо всех проектах франшизы в порядке их выхода на экраны.

«Ходячие мертвецы»

Оригинальное название: The Walking Dead

Годы выхода: с 2010 по 2022 год

Шоураннеры: Фрэнк Дарабонт, Глен Маззара, Скотт М. Гимпл и Анджела Канг

Сколько серий: 177 (11 сезонов)

Длительность одной серии: от 40 минут до 1 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.1

В главных ролях: Норман Ридус, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Кохэн, Кристиан Серратос и другие

О чем это: сериал, запустивший всю франшизу «Ходячих»

Шериф Рик Граймс (Эндрю Линкольн) выходит из комы и понимает, что мир вокруг него пережил необратимые изменения: теперь по улицам разгуливают ожившие трупы, а обычные люди пытаются от них спастись. Обеспокоенный Рик тут же отправляется на поиски своих близких — жены Лори (Сара Уэйн Кэллис) и сына Карла (Чендлер Риггз).

Параллельно с этим бывший шериф узнает больше о новом миропорядке и собирает вокруг себя группу из других вышедших. В итоге Граймс становится лидером небольшой команды — вместе с соратниками он отправляется на поиски идеального места, в котором можно построить новую жизнь.

За одиннадцать сезонов группа Граймса успела пройти через многое: полюбившиеся герои становились жертвами зомби, а их место занимали новые яркие персонажи

Ходячие (а именно так здесь называют оживших мертвецов) — не единственная угроза, с которой сталкиваются выжившие. Граймсу и его спутникам предстоит узнать, что не все люди, уцелевшие после начала апокалипсиса, ведут честный и свободолюбивый образ жизни. Например, существует масштабное Содружество, в котором каждый человек обязан четко следовать приказам. А еще есть Шепчущиеся — люди, которые научились выживать бок о бок с зомби, маскируя свой запах с помощью их кожи.

«Бойтесь ходячих мертвецов»

Оригинальное название: Fear the Walking Dead

Годы выхода: с 2015 по 2023 год

Шоураннеры: Дэвид Эриксон, Эндрю Чамблисс и Иан Голдберг

Сколько серий: 113 (8 сезонов)

Длительность одной серии: от 45 минут до 1 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.8

В главных ролях: Ким Диккенс, Колман Доминго, Алисия Дебнем-Кери, Рубен Бладес

О чем это: жизнь в первые дни зомби-апокалипсиса, новые герои и локации

В оригинальном сериале зрители знакомятся с миром, который уже вовсю погружен в зомби-апокалипсис. Шоу «Бойтесь ходячих мертвецов» позволяет заглянуть в прошлое и узнать, как именно выглядел первый контакт человечества и зомби.

Сюжет спин-оффа стартует в Лос-Анджелесе за несколько дней до начала глобальной катастрофы и показывает, как мир постепенно сходит с ума

Первые три сезона повествуют о ранних стадиях зомби-апокалипсиса. После этого сюжет в «Бойтесь ходячих мертвецов» догоняет события оригинального сериала и начинает рассказывать историю, которая развивается параллельно основному шоу.

В центре событий оказываются мать-одиночка Мэдисон Кларк (Ким Диккенс) и ее возлюбленный (Трэвис Манава). Как и в «Ходячих», герои пытаются выжить в новом жестоком мире — однако выбирают для этого совершенно другие способы. Например, несколько сезонов спин-оффа посвящены тому, как Мэдисон и ее группа сбегают в Мексику.

В сериале полно своих колоритных злодеев: тут и радиоактивные зомби, и религиозные фанатики, и группировка, похищающая чужих детей. А еще в середине сериала в «Бойтесь ходячих» появляется Морган Джонс (Ленни Джеймс) — один из ключевых персонажей оригинального шоу, который в итоге становится новый главным героем спин-оффа.

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Оригинальное название: The Walking Dead: World Beyond

Годы выхода: с 2020 по 2021 год

Шоураннер: Мэтт Нигрит

Сколько серий: 20 (2 сезона)

Длительность одной серии: от 42 до 52 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 4.8 и 4.5

В главных ролях: Алайя Ройял, Алекса Мансур, Хэл Кампстон, Николас Канту

О чем это: история подростков, выросших в условиях зомби-апокалипсиса

Прошло уже десять лет с начала апокалипсиса. Сестры Хоуп и Айрис Беннет выросли в мире, поглощенным зомби-пандемией. Однажды их отец, который связан с Гражданской республикой, отправляет им сигнал с просьбой о помощи. Девочки узнают, что Гражданская республика решила расправиться с двумя другими группировками выживших, и решают предотвратить бойню.

Айрис, Хоуп и другим подросткам, выросшим в мире зомби, предстоит тяжелый путь во имя спасения невинных. Сериал показывает, как выглядит будущее во вселенной «Ходячих», а также подробно рассказывает об устройстве Гражданской республики, которая сыграла важную роль в судьбе Рика Граймса.

«Истории ходячих мертвецов»

Оригинальное название: Tales of the Walking Dead

Годы выхода: 2022

Шоураннер: Ченнинг Пауэлл

Сколько серий: 6 (1 сезон)

Длительность одной серии: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 5.9

В главных ролях: Саманта Мортон, Паркер Поузи, Энтони Эдвардс, Терри Крюс и другие

О чем это: сериал-антология о том, как устроена жизнь во вселенной «Ходячих»

Шесть отдельных историй из мира «Ходячих мертвецов». Они не связаны сквозным сюжетом и лишь косвенно касаются событий оригинального шоу и других спин-оффов.

Этот спин-офф миксует жанры, чтобы показать непривычный взгляд на знакомую зрителям вселенную

События каждого эпизода разворачиваются в совершенно новой локации, а в центре истории оказываются новые персонажи, не связанные с основным сериалом. Сюжеты тоже бывают максимально непредсказуемыми: например, здесь есть эпизод о прошлом Альфы, лидера Шепчущих, и научно-фантастическая серия, построенная по принципу «Дня сурка».

«Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Оригинальное название: The Walking Dead: Dead City

Годы выхода: с 2023 года по настоящее время

Шоураннер: Илай Джорне

Сколько серий: 6 (1 сезон)

Длительность одной серии: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.1

В главных ролях: Джеффри Дин Морган, Желько Иванек, Лорен Кохэн

О чем это: сюжетное продолжение оригинальных «Ходячих», в котором зомби гуляют по улицам Нью-Йорка

Спин-офф, который стал прямым сюжетным продолжением «Ходячих мертвецов». По сюжету давняя союзница Рика Граймса по имени Мэгги Ри (Лорен Коэн) пытается отыскать своего похищенного сына. Для этого она объединяется со своим бывшим врагом Ниганом Смитом (Джеффри Дин Морган) — одним из главных антагонистов оригинального шоу.

Женщина все еще не может простить Нигана, который лишил жизни ее родного отца, однако на этот раз задание слишком важно, чтобы концентрироваться на прошлых конфликтах. Двое непохожих людей отправляются в постапокалиптический Манхэттен, который захвачен абсолютно новым видом ходячих.

Местные зомби давно ощущают себя полноправными владельцами городских джунглей

Ожившие мертвецы — не единственная угроза, которая встает на пути Мэгги и Нигана. Героев ждет встреча с жутким Новым Орденом и его главой Кроу (Желько Иванек).

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Оригинальное название: The Walking Dead: Daryl Dixon

Годы выхода: с 2023 года по настоящее время

Шоураннер: Дэвид Забель

Сколько серий: 12 (2 сезона)

Длительность одной серии: от 45 минут до 1 часа

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.5

В главных ролях: Норман Ридус, Луис Пуэш Шильюцци, Ромэн Леви, Клеманс Поэзи

О чем это: после финала оригинального сериала Дэрил Диксон попадет во Францию

Это история о похождениях одного из ключевых героев оригинального сериала и главного любимчика фанатов Дэрила Диксона (Норман Ридус). Опытный следопыт и охотник был правой рукой Рика Граймса, а некоторое время даже возглавлял группировку выживших. После финала «Ходячих» Диксон переквалифицировался в вербовщика Александрии, а в собственном спин-оффе внезапно оказался во Франции.

На другом континенте тоже неспокойно: там орудует религиозный культ и бродят эволюционировавшие варианты ходячих. На Диксона возложена важная миссия — он должен сопроводить в безопасное место подростка по имени Лоран (Луис Пуэш Шильюцци), которого все считают избранным.

Во втором сезоне в шоу появляется еще один персонаж из оригинального сериала — волевая Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд), которая пытается отыскать пропавшего Диксона.

«Ходячие мертвецы: Выжившие»

Оригинальное название: The Walking Dead: The Ones Who Live

Годы выхода: с 2024 года по настоящее время

Шоураннер: Скотт М. Гимпл

Сколько серий: 6 (1 сезон)

Длительность одной серии: 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.8

В главных ролях: Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Поллианна Макинтош, Терри О’Куинн

О чем это: продолжение истории Рика Граймса и его возлюбленной Мишонн

В конце девятого сезона оригинальных «Ходячих» Рик Граймс внезапно пропал. Вскоре его жена и преданная соратница Мишонн (Данай Гурира), которая некоторое время возглавляла Александрию после исчезновения супруга, отправилась следом за любимым.

Этот спин-офф продолжает историю главного героя «Ходячих» и существенно расширяет вселенную франшизы

Оказалось, что все время пропавший Граймс находился у солдат Гражданской республики. Мишонн тоже пришлось стать частью этого сообщества — как минимум для того, чтобы встретиться с любимым и вырвать его из лап милитаризованной группировки.

Веб-сериалы во франшизе «Ходячих мертвецов»

Веб-эпизоды или «вебизоды» — это отдельные ультракороткие сериалы, серии в которых длятся не дольше десяти минут. События вебизодов происходят во вселенной «Ходячих мертвецов», периодически пересекаются с основными сезонами и дополняют их лор. Иногда веб-эпизоды затрагивают ключевые события «Ходячих», а иногда так и остаются отдельными мини-историями, напоминающими взгляд со стороны.

«Ходячие мертвецы: Разорванная на части»

Оригинальное название: The Walking Dead: Torn Apart

Когда вышел: 2011 год

Когда смотреть: после первого сезона «Ходячих мертвецов»

Длительность: 6 серий по 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.6

В самой первой серии «Ходячих» только вышедший из комы Рик Граймс встречает девушку-зомби, у которой нет нижней половины тела. «Разорванная на части» рассказывает предысторию этой героини.

«Ходячие мертвецы: Холодный склад»

Оригинальное название: The Walking Dead: Cold Storage

Когда вышел: 2012 год

Когда смотреть: после второго сезона «Ходячих мертвецов»

Длительность: 4 серии по 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.2

Молодой Чейз (Джош Стюарт) пытается укрыться от зомби и находит старое складское сооружение. Вскоре он понимает, что на складе прячется еще один выживший, который когда-то работал здесь.

«Ходячие мертвецы: Клятва»

Оригинальное название: The Walking Dead: The Oath

Когда вышел: 2013 год

Когда смотреть: После третьего сезона «Ходячих мертвецов»

Длительность: 3 серии по 9 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.2

Пол (Уайатт Рассел) и Карина (Эшли Белл) чудом остались в живых после жестокой атаки зомби. Теперь героям необходимо отыскать помощь — один из них серьезно ранен и страдает от потери крови. После долгих поисков им удается отыскать больницу, не занятую мертвецами, однако местный доктор выглядит как-то подозрительно.

«Бойтесь ходячих мертвецов: Рейс 462»

Оригинальное название: Fear the Walking Dead: Flight 462

Когда вышел: 2015 год

Когда смотреть: после первого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»

Длительность: 16 серий по 1 минуте

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 6.7

История о пассажирах авиалайнера, которые столкнулись с зараженными прямо во время полета. События разворачиваю в самом начале зомби-апокалипсиса.

«Бойтесь ходячих мертвецов: Проход»

Оригинальное название: Fear the Walking Dead: Passage

Когда вышел: 2016 год

Когда смотреть: после второго сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»

Длительность: 16 серий по 1 минуте

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.7 и 6.2

Две выжившие девушки по имени Габи (Мишель Прада) и Сиерра (Келси Скотт) пытаются отыскать убежище в постапокалиптическом мире. Изначально «Проход» задумывался как кроссовер с сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов», однако этой идее так и не суждено было сбыться.

«Ходячие мертвецы: Красное мачете»

Оригинальное название: The Walking Dead: Red Machete

Когда вышел: с 2017 по 2018 год

Когда смотреть: после седьмого сезона «Ходячих мертвецов»

Длительность: 16 серий по 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 7.6

В пятом сезоне оригинальных «Ходячих» Рик Граймс обзавелся ножом-мачете. Веб-сериал рассказывает предысторию оружия, которое стало одной из главных фишек шерифа Граймса.

«Бойтесь ходячих мертвецов: Кассеты Алтеи»

Оригинальное название: The Althea Tapes

Когда вышел: 2019 год

Когда смотреть: после восьмого сезона «Ходячих мертвецов»

Длительность: 6 серий по 6 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.3 и 5.4

Журналистка Алтея Шевчек-Пшегоцки (Мэгги Грейс) берет короткие видео-интервью у выживших. Ее героями становятся совершенно разные люди, и у каждого есть своя история.

«Бойтесь ходячих мертвецов: Мертвецы под водой»

Оригинальное название: Fear the Walking Dead: Dead in the Water

Когда вышел: 2022 год

Когда смотреть: после первого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов»

Длительность: 6 серий по 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 6.3

На борту атомной подводной лодки вспыхивает загадочная эпидемия, превращающая людей в зомби. Джейсону Райли (Ник Стал) и другим членам экипажа предстоит понять, как спастись, пока не стало слишком поздно.