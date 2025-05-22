В России покажут фильм открытия Каннского фестиваля

Кинокомпания RWV Film привезёт в Россию фильм открытия 78-го Каннского кинофестиваля - романтическую комедию Амели Боннен "Уехать однажды" (Partir un Jour). Впервые в своей истории смотр стартовал с дебютной работы.

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По сюжету успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже, но известие о том, что её отец перенес сердечный приступ, заставляет девушку вернуться в родную деревню. Здесь она встречает свою старую любовь и начинает сомневаться в правильности своих решений.

Картина родилась из одноимённой короткометражки 2021 года, пользовавшейся большим успехом на французских фестивалях.

Главные роли исполнили популярная певица Жюльет Армане и обладатель премии "Сезар" Бастьен Буйон ("Месье Азнавур", "Граф Монте-Кристо").

Весомую роль играет и саундтрек, состоящий из популярных французских мелодий разных лет.

В российский прокат фильм выйдет летом 2025 года.